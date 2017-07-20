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Шнуров троллит российских звезд, не прерывая отпуска
Сергей Шнуров потроллил российских звезд, которые массово скупают коллаборацию Supreme и Louis Vuitton. Солист «Ленинграда» разместил фото в своем инстаграме, отметив в комментарии: «Как все».
Напомним, что уличная марка одежды Supreme выпустила коллекцию в коллаборации с Louis Vuitton. В Москве линейка была представлена в ГУМе, где ее быстро раскупили звезды шоу-бизнеса. Вы могли заметить доказательства в инстаграмах Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
Кстати, посмотреть на Шнурова живьем можно будет 1 декабря в «Минск-Арене».
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