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Лукашенко об Украине: чем только сможем – всегда поможем

21.07.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Переговоры носили абсолютно конкретный характер, учитывая нашу давнюю дружбу с Петром Алексеевичем. В нынешнем году мы встречаемся уже второй раз, таким образом, официально. Сегодня на первый план вышли вопросы экономики. Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, развитии промышленной кооперации, совместных проектах по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрении инновационных технологий", – сказал белорусский лидер. 

Лукашенко отметил, что для Украины Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером, а Украина для Беларуси – вторым, и объемы взаимного товарооборота по итогам первых месяцев текущего года внушают оптимизм.

Белорусский лидер выразил готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Донбассе – от оказания гуманитарной помощи до продолжения организации переговорных процессов. 

"Все, что поручат мне два президента (Путин и Порошенко – Sputnik) мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее вас, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чем только сможем, мы всегда поможем", – сказал Лукашенко.

Аудиоверсию выступления Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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