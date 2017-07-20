Лукашенко об Украине: чем только сможем – всегда поможем /

"Переговоры носили абсолютно конкретный характер, учитывая нашу давнюю дружбу с Петром Алексеевичем. В нынешнем году мы встречаемся уже второй раз, таким образом, официально. Сегодня на первый план вышли вопросы экономики. Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, развитии промышленной кооперации, совместных проектах по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрении инновационных технологий", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что для Украины Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером, а Украина для Беларуси – вторым, и объемы взаимного товарооборота по итогам первых месяцев текущего года внушают оптимизм.

Белорусский лидер выразил готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Донбассе – от оказания гуманитарной помощи до продолжения организации переговорных процессов.

"Все, что поручат мне два президента (Путин и Порошенко – Sputnik) мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее вас, но ничем не отличающиеся от вас. И если вам трудно, в чем только сможем, мы всегда поможем", – сказал Лукашенко.

Аудиоверсию выступления Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.