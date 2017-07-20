МНС намерено продлить сроки подключении к кассовым аппаратам средство контроля налоговый органов





Министерство по налогам и сборам Беларуси завершило общественное обсуждение проекта постановления Совета Министров, которое вносит изменения в порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов.

Как сообщается на сайте МНС, проектом документа предусмотрено продление сроков установки средств контроля налоговых органов (СКНО) в кассовое оборудование, используемое в торговых объектах с торговой площадью 650 кв.м и более, на семь месяцев. Также планируется перенести на полгода подключение к системе контроля кассового оборудования (СККО), используемого другими категориями субъектов хозяйствования, в том числе ИП.

Такое предложение вносится для обеспечения планомерной работы по подключению кассового оборудования к СККО, бесперебойной работы объектов торговли и оказания услуг, а также создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Работы по подключению кассового оборудования к системе контроля проводятся в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 июля 2011 года № 924/16. Для обеспечения возможности подключения к СККО субъектами хозяйствования приобретается новое кассовое оборудование, которое может быть оснащено СКНО, либо дорабатывается (модернизируется) уже используемое.

В настоящее время завершены два этапа подключения к системе контроля. Подключено оборудование, используемое на автозаправочных станциях и при перевозке пассажиров такси. В настоящее время ведутся работы по подключению к СККО кассового оборудования, установленного в объектах торговли с торговой площадью 650 кв.м и более.

Как пояснили в МНС, инициатива министерства о продлении сроков подключения кассового оборудования к СККО обусловлена несколькими факторами. В частности, недостаточной готовностью импортеров и производителей кассового оборудования и неготовностью самих субъектов хозяйствования.

"При создании СККО ставилась задача обеспечить возможность максимального сохранения имеющегося в настоящее время в республике парка кассового оборудования. Для этого оно должно быть доработано. Именно в целях сохранения парка идут работы по модернизации", - отметили в министерстве.

В Беларуси для приема денежных средств будет разработана и внедрена программная кассовая система (ПКС), с помощью которой будут осуществляться кассовые операции по приему наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек при продаже товаров. Она также обеспечит передачу данных в систему контроля кассового оборудования (СККО). Одним из основных элементов ПКС станет программная касса, представляющая собой программное обеспечение для выполнения кассовых операций.

Предусмотрено два варианта реализации механизма. В первом случае программная касса может размещаться на электронных устройствах ее владельцев. В качестве таких устройств могут использоваться ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны. При этом электронные устройства должны соответствовать техническим требованиям, определяемым оператором ПКС, в том числе обеспечивать возможность передачи данных. Второй вариант реализации предусматривает размещение программной кассы в центре обработки данных оператора ПКС. Воспользоваться ею можно будет посредством web-доступа с помощью средств идентификации. Создаваемая ПКС будет соответствовать требованиям законодательства в сфере защиты информации, добавили в МНС. В ведомстве подчеркнули, что внедрение программной кассы направлено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, а также позволит субъектам хозяйствования самостоятельно выбирать способ совершения операций по продаже товаров (работ, услуг).