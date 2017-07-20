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МАЗы промчались по дюнам 13-го этапа "Шелкового пути". Экипаж Сергея Вязовича пришел четвертым!
Все три белорусских экипажа завершили 13-й этап ралли-рейда «Шелковый путь-2017» в первой десятке. Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей Вязович, который показал четвертое время.
Сергей Вязович проехал трассу за 6 часов, заняв четвертое место и проиграв лидеру гонки — россиянину Дмитрию Сотникову — 31 минуту. В общем зачете белорусы претендуют на пятую позицию и проигрывают «камазовцам» 6 часов 29 минут.
Практически следом (с разницей в 3 минуты) добрался до финиша МАЗ Александра Василевского. Белорусский экипаж занял пятое место на этапе и входит в первую десятку в генеральной классификации. От лучшего результата ралли-рейда он отстает на 10 часов 37 минут.
Экипаж под управлением Алексея Вишневского приехал восьмым, преодолев спецучасток за 6 часов 17 минут. От российского гонщика он отстал на 48 минут. В общем зачете экипаж также входит в топ-10 и проигрывает лидеру гонки чуть менее 10 часов.
— Предпоследний спецучасток оказался непростым с точки зрения условий на трассе, но при этом нам удалось преодолеть его без серьезных трудностей. В пути было много дюн, но также хватало и обычных дорог. Ехали быстро, времени практически не теряли, поэтому и показали хороший результат. Техника МАЗ работает без проблем — как будто и создавалась для столь суровых условий, — рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».
Марафон завершится небольшим спецучастком протяженностью 100 км. На нем гонщиков ожидают песочные трассы и серия небольших дюн. Завершится гонка символично в городе Сиань — столице 13 династий императоров Китая и отправной точке Великого Шелкового пути.
Ралли-рейд «Шелковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».
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В общем зачете белорусская команда претендует на пятое место. До окончания ралли-рейда "Шелковый путь - 2017" остался всего один короткий спецучасток.
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