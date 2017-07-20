Все три белорусских экипажа завершили 13-й этап ралли-рейда «Шелковый путь-2017» в первой десятке. Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей Вязович, который показал четвертое время.





Спецучасток предпоследнего этапа состоял из двух секций протяженностью 319 км. Гонщики преодолели пески пустыни Гоби, потратив немало времени на участках с огромными дюнами. Трасса требовала серьезного внимания как пилотов, так и штурманов.

Сергей Вязович проехал трассу за 6 часов, заняв четвертое место и проиграв лидеру гонки — россиянину Дмитрию Сотникову — 31 минуту. В общем зачете белорусы претендуют на пятую позицию и проигрывают «камазовцам» 6 часов 29 минут.





Практически следом (с разницей в 3 минуты) добрался до финиша МАЗ Александра Василевского. Белорусский экипаж занял пятое место на этапе и входит в первую десятку в генеральной классификации. От лучшего результата ралли-рейда он отстает на 10 часов 37 минут.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского приехал восьмым, преодолев спецучасток за 6 часов 17 минут. От российского гонщика он отстал на 48 минут. В общем зачете экипаж также входит в топ-10 и проигрывает лидеру гонки чуть менее 10 часов.





— Предпоследний спецучасток оказался непростым с точки зрения условий на трассе, но при этом нам удалось преодолеть его без серьезных трудностей. В пути было много дюн, но также хватало и обычных дорог. Ехали быстро, времени практически не теряли, поэтому и показали хороший результат. Техника МАЗ работает без проблем — как будто и создавалась для столь суровых условий, — рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Марафон завершится небольшим спецучастком протяженностью 100 км. На нем гонщиков ожидают песочные трассы и серия небольших дюн. Завершится гонка символично в городе Сиань — столице 13 династий императоров Китая и отправной точке Великого Шелкового пути.





Ралли-рейд «Шелковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».