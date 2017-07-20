Эзерин об Осмоловке: мы готовим менеджмент-план района /

После довольно бурного обсуждения ПДП микрорайона Осмоловка в центре Минска прием, оказанный в Комитете по градостроительству Мингорисполкома представителями администраций города и архитекторами, был для активистов несколько неожиданно теплым. К удивлению всех сторон на встрече царила атмосфера сотрудничества.

"Шел разговор конструктивный, конкретный и корректный. Те члены градостроительного совета, которые брали, они выступали против ПДП. Один из архитекторов сказал следующее в адрес комитета: хотите вы этого или не хотите, но именно ваше ведомство выступает сейчас создателем активного гражданского общества в Республике Беларусь. Еще одно мнение прозвучало у многих выступающих, и его резюмировал главный архитектор Павел Лучанович, о том, что пришло время сотрудничать, пришло время кооперации общественности и местных властей. Дай бог, чтобы сегодняшний день стал началом нового этапа в истории города Минска", – подчеркнул Эзерин.

Скандальный ПДП по Осмоловке на заседании сегодняшнего совета отменен не был. Но, по словам Павла Лучановича, он отправлен на доработку. Сколько времени продлится внесение изменений в план, пока неизвестно. Тем временем общественные активисты, защитники этого района не останавливаются на достигнутом и намерены закреплять успехи. Вопрос по приданию Осмоловке статуса историко-культурной ценности, по их мнению, открыт, и Министерство культуры должно будет принять решение, а не откладывать его, как это происходит не в первый раз.



© Sputnik / Марина Серебрякова Сноса Осмоловки пока не будет: решение по проекту не принято

"Мы давно работаем под руководством общественного объединения "Гісторыка" над созданием менеджмент-плана развития района. В нем мы даем концептуальное видение будущего Осмоловки. Не буду раскрывать всех тонкостей, не хочу говорить о сыром материале, но затрагиваем самые разные направления, в том числе экологию, историю, общественную деятельность, как мы будем его развивать, экономические факторы, многие вопросы", – рассказал Эзерин.

Последний ПДП Осмоловки предполагал строительство жилого дома в районе улицы Старовиленской. На втором этапе — после 2020 года — предусматривалось освоение территорий Осмоловки, снос двухэтажных послевоенных зданий и строительство на их месте новых домов. По задумке архитекторов УП "Минскградо", на месте исторических кварталов должны появиться пяти- и шестиэтажные дома с торгово-административными объектами и подземными паркингами. Он не учитывает близость 11 историко-культурных ценностей, расположенных по периметру Осмоловки.

Это не первый проект, связанный с перестройкой района. Андрей Эзерин, который активно занимается защитой своего района с 2014 года, фактически запустив кампанию по спасению Осмоловки, рассказал, что идеи внести изменения в застройку впервые прозвучали в 1968 году. В 90-е уже был проработан детальный проект архитектора Полякова, но он не был согласован Мингорисполкомом.

Беседу с Андреем Эзериным слушайте на радио Sputnik Беларусь.