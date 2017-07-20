Итальянская компания экипирует национальную и молодежные сборные Беларуси по футболу

Белорусская федерация футбола подписала контракт с компанией Macron. Соглашение с новым техническим партнером рассчитано до 2022 года. Совместно с итальянской компанией по производству спортивной экипировки разработан индивидуальный дизайн игровой формы национальной сборной Беларуси по футболу, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

Продолжая программу Kit assistance, УЕФА выбрала в качестве нового технического партнера компанию Macron. Европейским футбольным союзом совместно с итальянским производителем спортивной экипировки был организован семинар, на который были приглашены восемь европейских футбольных ассоциаций. Белорусская делегация во главе с первым заместителем председателя АБФФ Сергеем Сафарьяном была в числе тех, кто посетил завод и штаб-квартиру компании Macron в городе Болонья.

Видео: Беларуская федэрацыя футбола

После проведения переговоров с представителями итальянского бренда был разработан новый индивидуальный дизайн игровой формы «белакрылых». Сотрудники УЕФА со своей стороны рассказали о требованиях к экипировке национальных команд в следующем отборочном цикле и утвердили разработанный дизайн игровой формы.

В соответствии с контрактом компания Macron будет поставлять полный спектр экипировки для национальной и молодежной (U-21) сборной Беларуси c 2018 по 2022 годы.

В планах заключение отдельного соглашения на поставку обновленной спортивной экипировки для юношеских сборных всех возрастов, а также женских команд.

Менеджер по маркетингу компании Macron Франческо Мартинелли, курирующий контракт с АБФФ, поделился своим мнением относительно достигнутого соглашения: «Совместная работа была очень полезной. Мы сумели создать особенный и уникальный дизайн формы, в котором отражены традиции и история Беларуси.

Информация о дате, времени и месте проведения презентации новой игровой формы национальной сборной Беларуси будет опубликована позднее.