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Итальянская компания экипирует национальную и молодежные сборные Беларуси по футболу

21.07.2017 19:12 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация футбола подписала контракт с компанией Macron. Соглашение с новым техническим партнером рассчитано до 2022 года. Совместно с итальянской компанией по производству спортивной экипировки разработан индивидуальный дизайн игровой формы национальной сборной Беларуси по футболу, сообщает пресс-служба АБФФ.


Фото: abff.by

Продолжая программу Kit assistance, УЕФА выбрала в качестве нового технического партнера компанию Macron. Европейским футбольным союзом совместно с итальянским производителем спортивной экипировки был организован семинар, на который были приглашены восемь европейских футбольных ассоциаций. Белорусская делегация во главе с первым заместителем председателя АБФФ Сергеем Сафарьяном была в числе тех, кто посетил завод и штаб-квартиру компании Macron в городе Болонья.

Видео: Беларуская федэрацыя футбола

После проведения переговоров с представителями итальянского бренда был разработан новый индивидуальный дизайн игровой формы «белакрылых». Сотрудники УЕФА со своей стороны рассказали о требованиях к экипировке национальных команд в следующем отборочном цикле и утвердили разработанный дизайн игровой формы.

В соответствии с контрактом компания Macron будет поставлять полный спектр экипировки для национальной и молодежной (U-21) сборной Беларуси c 2018 по 2022 годы.

В планах заключение отдельного соглашения на поставку обновленной спортивной экипировки для юношеских сборных всех возрастов, а также женских команд.

Менеджер по маркетингу компании Macron Франческо Мартинелли, курирующий контракт с АБФФ, поделился своим мнением относительно достигнутого соглашения: «Совместная работа была очень полезной. Мы сумели создать особенный и уникальный дизайн формы, в котором отражены традиции и история Беларуси.

Информация о дате, времени и месте проведения презентации новой игровой формы национальной сборной Беларуси будет опубликована позднее.

 
 
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Соглашение с новым техническим партнером рассчитано до 2022 года. Совместно с итальянской компанией по производству спортивной экипировки разработан...

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