Урожай зерновых – на 20 процентов больше, чем в прошлом году





В Беларуси в текущем году прогнозируется увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил БЕЛТА генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по земледелию Федор Привалов. По предварительным данным, в стране планируется собрать 7,2 млн т зерновых и зернобобовых (без кукурузы в амбарном весе после доработки).

"Это на 1,2 млн т больше прошлогоднего урожая", - сказал Федор Привалов. Сложившиеся в нынешнем году погодные условия благоприятны для зерновых. Уборка урожая уже началась, правда, еще не во всех регионах. Так, по данным на 21 июля, в Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 4% от запланированных площадей, в Брестской - с 2%, Гродненской - 1%. Урожайность составляет 31,2 ц/га. Ученые отмечают, что созревание посевов яровых культур по регионам происходит неравномерно, поэтому продолжительность уборки зерновых может вырасти. Кроме того, в хозяйствах намолочено 133 тыс. т озимого рапса. В текущем году планируется собрать более 700 тыс. т ярового и озимого рапса. Аграрии ведут работы по уборке озимого ячменя и сурепицы. "Налив зерна у озимых культур хороший. Прохладная и дождливая погода для них наиболее благоприятна", - отметил Федор Привалов.

В то же время темпы развития посевов озимых зерновых на 8-12 суток отстают от среднемноголетних сроков. Федор Привалов подчеркнул, что для улучшения урожайности еще можно проводить подкормку на посевах яровой пшеницы, а также защиту колоса от болезней на посевах всех яровых зерновых и озимых поздних сроков сева. На росте и развитии кукурузы дождливая и прохладная погода сказались отрицательно, вероятность высокой урожайности зерна на севере Беларуси невысока.

"Что касается сбора зеленой массы, то температурный фактор малозначим. Однако качество силосного сырья может быть невысоким из-за повышенной влажности, - добавил собеседник. - В прошлом году на эту дату высота стебля кукурузы в среднем составляла 146 см, на сегодняшний день - 65-70 см. В то же время благодаря установившейся теплой погоде можно ожидать быстрый рост этой культуры". Средний вес корнеплодов сахарной свеклы отстает на 30 г от прошлогоднего. При этом на данный момент сложились идеальные для роста погодные условия. "Если начать уборку этой культуры немного позже, то урожай получится не меньше прошлогоднего - 4,5 млн т", - подытожил Федор Привалов.