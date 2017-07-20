В расположение солигорского «Шахтера» прибыл защитник Давид Ружичка (1988), подписавший контракт с клубом, сообщает пресс-служба горняков.



Давид Ружичка. Фото с сайта hcshahter.by

Воспитанник клуба «Кладно» практически всю игровую карьеру провел в родном клубе. Клубе, который подарил хоккейному миру таких звезд, как Яромир Ягр, Милан Новы, Милош Каберле, Милан Гниличка, Франтишек Каберле-младший, Мартин Прохазка, Павел Патера и другие.

К слову, в локаутном сезоне-2012/13 Ружичка выступал бок о бок с Ягром за «рыцарей» из Кладно в элитном дивизионе чемпионата Чехии, прежде чем Яромир вернулся на просторы НХЛ.

Пребывание легенды мирового хоккея совпало аккурат с непростой порой для самого Давида, который тогда переживал тяжелый период, связанный с разрывом отношений со своей подругой. Вот что об этом говорил чешским журналистам из kladenskelisty.cz сам Давид Ружичка:

— Ягр очень сильно помог мне, так как в то время у меня была серьезная личная проблема, которая мешала сосредоточится на хоккее. Дружеские советы Яромира помогли мне достаточно быстро с ней справиться. Я перестал думать о случившемся, проводил много времени на арене, усилено тренировался и быстро вернул себя в форму. Ягр оказал мне неоценимую помощь, ведь был насыщенный матчами ноябрь и команда рассчитывала на меня, — рассказывал хоккеист.

Давид Ружичка (рост 193, вес 84 кг) дебютировал во взрослой команде ХК «Кладно» в 17 лет в сезоне 2005/06 (сыграл 7 матчей). И с тех пор на протяжении 12 сезонов сохранял верность клубу, с 2011 года носящего имя Rytíři Kladno («Рыцари Кладно»). Правда, по ходу карьеры (особенно на начальном ее этапе) фактурного защитника в целях предоставления игровой практики периодически отправляли в аренду в: ХК «Бероунсти Медведи» (Чехия, Д2), «Бенатки над Жизеру» (Чехия, Д3), СК «Кадань» (Чехия, Д2), СК «Лев Слани» (Чехия, Д3), ИХК «Пишек» (Чехия, Д2), а в позапршлом сезоне в — ХК «Пираты Хомутов» (Чехия, Д1).

Всего за ХК «Кладно» в элите чешского клубного хоккея (экстралиге) Ружичка провел 254 матча, в которых отметился 37 очками (12+25) и 264 минутами штрафа.

Последние 3 года «рыцари» выступают во второй по силе лиге Чехии. Впрочем, статистика Давида за этот период весьма внушительная — 166 матчей, 75 очков (15+60), 273 минуты штрафа, полезность «+44».

В регулярном чемпионате-2016/17 Ружичка провел 50 матчей, набрал 19 очков (3+16), получил 73 минуты штрафа при показателе полезности «+4», а в плей-офф на его счету 11 поединков 5 (0+5) очков, 2 минуты штрафа и показатель полезности «-2».

Прошлым летом Ружичка вместе со своим агентом рассматривали варианты вернуться в чешскую экстралигу, но в другую команду, однако поддался уговорам боссов клуба помочь «Кладно» вернуться в элиту. Увы, в прошлом сезоне «рыцари» дошли только до полуфинала плей-офф, уступив в реашющем седьмом поединке серии «Дукле» из Йиглавы.

Чешские журналисты отмечают у Давида Ружички умение вести силовую борьбу, правильный выбор позиции, неуступчивость на своем «пятаке», высокие бойцовские качества, хорошо поставленный бросок.

В его биографии имеются также выступления в составе юниорской (до 18 лет) сборной Чехии на двух чемпионатах мира в элитном дивизионе (14 матчей, 1 очко (1+0), 62 минуты штрафа, полезность «+3»). Кроме того, Ружичка неоднократно привлекался в чешскую молодежную дружину.

В нынешнем межсезонье «Шахтер» также продлил соглашение с еще одним чешским легионером — Томашем Питуле.

Таким образом, сейчас все 5 легионерских вакансий в команде заполнены — кроме вышеназванных двух чешских игроков, это российский вратарь Лобанов, нападающий Благой из Украины и заигранный за украинскую сборную россиянин Белухин.