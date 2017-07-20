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Белорусские волейболисты уступили Словакии в отборе к ЧМ

21.07.2017 20:52 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболисты уступили сборной Словакии в квалификации к чемпионату мира со счетом 0:3 (21:25, 24:26, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для подопечных Александра Сингаевского это третье поражение подряд на турнире в бельгийском Кортрейке. Ранее они уступили Эстонии (1:3) и Бельгии (0:3).

Словаки имели преимущество в концовке каждой из трех партий в прошедшей встрече. Наиболее результативным игроком у белорусов оказался нападающий французского клуба «Пари Воллей» Павел Куклинский (13 очков).

После трех туров белорусы занимают шестое место среди шести команд в турнирной таблице.

Следующий матч квалификации волейболисты сыграют 22 июля с командой Испании. Начало игры в 16.00.

 
 
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Белорусские волейболисты уступили сборной Словакии в квалификации к чемпионату мира.

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