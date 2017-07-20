



Оргкомитет автомарафона принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая.

Об этом сообщается на сайте соревнований. "Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнований приняла решение исключить участок из маршрута гонки", - говорится в сообщении. Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведенный временной норматив, пишет БЕЛТА.

Официальные результаты гонки будут опубликованы перед церемонией финиша ралли "Шелковый путь" в Сиане 22 июля. Как сообщалось, все три белорусских экипажа команды "МАЗ-СПОРТавто" завершили 13-й, предпоследний этап ралли-рейда "Шелковый путь - 2017" в первой десятке.

Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей Вязович, который показал четвертое время. Победителем ралли-рейда в зачете грузовиков с результатом 43 ч. 45 мин. 38 сек. стал Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер"). Второе и третье места заняли также представители команды "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов и Айрат Мардеев. Среди белорусов в генеральной классификации выше остальных оказался МАЗ Сергея Вязовича - пятое место. Алексей Вишневский в общем зачете расположился на седьмой позиции, Александр Василевский - на восьмой. Ралли-рейд "Шелковый путь - 2017" проходит по территориям России, Казахстана и Китая.

Общая протяженность дистанции составляет 9 599 км, из которых 4 094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний - бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному "Дакару".

