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Белорусы выступят в девяти видах спорта на Европейском юношеском олимпийском фестивале

21.07.2017 21:08 — Разное | Tut.by  
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Белорусские атлеты выступят в девяти видах спорта на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 23 по 30 июля пройдет в венгерском Дьёре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.


Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА.

Сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси состоялась торжественная церемония проводов юных атлетов на спортивный форум. В мероприятии приняли участие руководители НОК, представители Министерства спорта и туризма и генерального спонсора НОК Белагропромбанка.

Белорусская делегация в 2017 году будет самой многочисленной за всю историю участия страны в летних ЕЮОФ: 96 молодых атлетов поборются за медали в девяти различных дисциплинах.

Впервые на фестивале Беларусь будут представлять сразу две женские команды по игровым видам спорта — волейболу (U-18) и баскетболу (U-16).

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич подчеркнул, что все болельщики верят в каждого спортсмена и задача ребят — бороться за каждый сантиметр, каждую секунду и показать свой лучший личный результат.


Андрей Асташевич. Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА.

Капитаном белорусской команды на ЕЮОФ будет легкоатлет Алексей Александрович, который в Дьёре выступит в толкании ядра. Каждому юному спортсмену от Белагропромбанка был вручен талисман белорусской команды Агрик.


С талисманом Агриком. Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА.

Летний ЕЮОФ в Венгрии пройдет по десяти видам спорта: баскетболу, велоспорту, гандболу, гимнастике, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, теннису и гребле на байдарках и каноэ. Организаторы обещают превратить соревнования в настоящий праздник, который подарит массу незабываемых впечатлений всем его участникам и вдохновит атлетов на новые свершения.


Фото: Андрей Покумейко, БЕЛТА.

Всего на двенадцати летних фестивалях белорусами завоевано 79 наград (21 золотая, 21 серебряная и 37 бронзовых).

 
 
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Белорусские атлеты выступят в девяти видах спорта на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 23 по 30 июля пройдет в венгерском Дьёре.

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