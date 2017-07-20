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Страны СНГ усиливают борьбу против терроризма и легализации преступных доходов

21.07.2017 21:31 — Разное | Ежедневник  
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Страны СНГ усиливают борьбу против терроризма и легализации преступных доходов

На это нацелен соответствующий проект договора государств - участников Содружества, который обсудят 25-26 июля в Минске эксперты.

Согласно проекту договора, страны СНГ будут сотрудничать и координировать свою деятельность, объединять усилия госорганов и общественных организаций для противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, пишет БЕЛТА. 

"Для этого стороны планируют гармонизировать национальные законодательства, оказывать друг другу правовую помощь, в том числе вручать документы, проводить аресты и конфискации, замораживать средства, полученные преступным путем и предназначенные для финансирования терроризма и покупки оружия, обмениваться информацией, проводить оперативно-розыскные мероприятия и консультации", - рассказали в пресс-службе.

Документ разработан Советом руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. В предыдущий раз он обсуждался в январе этого года. Проект был рассмотрен и согласован экспертами и направлен в государства Содружества. В ходе внутригосударственного согласования поступил ряд замечаний и предложений, эти поправки и предполагается обсудить на заседании экспертной группы. Планируется, что проект договора будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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На это нацелен соответствующий проект договора государств - участников Содружества, который обсудят 25-26 июля в Минске эксперты.

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