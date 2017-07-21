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Белорусы завоевали золото и серебро юниорского ЧЕ по легкой атлетике

21.07.2017 22:17 — Разное | Tut.by  
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Белорусские легкоатлеты завоевали две награды на юниорском чемпионате Европы, проходящем в итальянском Гроссето, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладательницей золотой медали стала Виолетта Скворцова, которая выиграла соревнования в тройном прыжке с результатом 14 м 21 см.


Виолетта Скворцова. Фото с сайта bfla.eu

Серебряным призером континентального первенства стал Александр Шиманович. Он стал вторым среди метателей молота с результатом 77 м 74 см.


Александр Шиманович. Фото с сайта bfla.eu
 
 
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Белорусские легкоатлеты завоевали две награды на юниорском чемпионате Европы, проходящем в итальянском Гроссето.

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