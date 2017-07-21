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ЦСКА под руководством Гончаренко потерпел домашнее поражение в московском дерби

21.07.2017 21:54 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА, главным тренером которого является белорус Виктор Гончаренко, потерпели домашнее поражение от столичного «Локомотива» во 2-м туре российской премьер-лиги.

Первый тайм завершился вничью, а во втором «железнодорожники» сумели забить два мяча с интервалом в 8 минут и добиться комфортного перевеса в счете.

ЦСКА — «Локомотив» — 1:3

Голы: 0:1 — Джефферсон Фарфан (23, пас — Мануэл Фернандеш), 1:1 — Витиньо (42, пас — Дзагоев), 1:2 — Ари (66), 1:3 — Тарасов (74).

Удары: 23−9.

Удары в створ ворот: 8−4

Угловые: 7−2.

Владение мячом: 58%-42%.

Предупреждения: Головин (83) — Кверквелия (47), Тарасов (54), Джефферсон Фарфан (58), Денисов (85), Миранчук (90+4).

Это лишь второе поражение ЦСКА в 15 матчах чемпионата России под началом Виктора Гончаренко, который возглавил армейскую команду в декабре 2016 года и привел ее к серебру премьер-лиги-2016/17.


Виктор Гончаренко. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат.com»

Как отмечает «Спорт-Экспресс», ЦСКА всего четвертый раз в истории чемпионатов России потерпел поражение в первом домашнем матче. До Виктора Гончаренко порадовать армейских болельщиков набранными очками в первой встрече на своем поле не удавалось Павлу Садырину (дважды) и Зико. Любопытно, что сезоны-1998, 2001 и 2009 ЦСКА заканчивал под руководством других специалистов.

Случаи, когда ЦСКА проигрывал первый домашний матч чемпионата

Сезон

Тренер

Стадион

Матч

Итоговое место

1998

Павел Садырин

ЦСКА Песчаное

Зенит — 1:2

2-е

2001

Павел Садырин

Динамо

Кр.Советов — 0:3

7-е

2009

Зико

Лужники

Томь — 0:1

5-е

2016/17

Виктор Гончаренко

ЦСКА Арена

Локомотив — 1:3

?

На старте нынешнего чемпионата России ЦСКА выиграл в гостях у «Анжи». «Локомотив» одержал вторую победу кряду.

Уже 25 июля ЦСКА ждет выездной матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа.

 
 
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Это лишь второе поражение ЦСКА в 15 матчах чемпионата России под началом Виктора Гончаренко, который возглавил армейскую команду в декабре 2016 года и привел ее к...

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