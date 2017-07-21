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ЦСКА под руководством Гончаренко потерпел домашнее поражение в московском дерби
Футболисты московского ЦСКА, главным тренером которого является белорус Виктор Гончаренко, потерпели домашнее поражение от столичного «Локомотива» во 2-м туре российской премьер-лиги.
Первый тайм завершился вничью, а во втором «железнодорожники» сумели забить два мяча с интервалом в 8 минут и добиться комфортного перевеса в счете.
ЦСКА — «Локомотив» — 1:3
Голы: 0:1 — Джефферсон Фарфан (23, пас — Мануэл Фернандеш), 1:1 — Витиньо (42, пас — Дзагоев), 1:2 — Ари (66), 1:3 — Тарасов (74).
Удары: 23−9.
Удары в створ ворот: 8−4
Угловые: 7−2.
Владение мячом: 58%-42%.
Предупреждения: Головин (83) — Кверквелия (47), Тарасов (54), Джефферсон Фарфан (58), Денисов (85), Миранчук (90+4).
Это лишь второе поражение ЦСКА в 15 матчах чемпионата России под началом Виктора Гончаренко, который возглавил армейскую команду в декабре 2016 года и привел ее к серебру премьер-лиги-2016/17.
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Это лишь второе поражение ЦСКА в 15 матчах чемпионата России под началом Виктора Гончаренко, который возглавил армейскую команду в декабре 2016 года и привел ее к...
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