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Грациозный заплыв корги в бассейне за день посмотрели 170 тыс. человек

21.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео появилось в социальной сети день назад и уже собрало более 170 тысяч просмотров. Заплыв корги по бассейну хозяйка Валери Янт снимала под водой на GoPro. На кадрах видно, как животное грациозно перебирает лапками.

Грациозный заплыв корги в бассейне за день посмотрели 170 тыс. человек
© YouTube / People's Daily, China
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То, что это пост умиления, подтверждают и сотни комментариев с восхищением.

"Похоже, для этой собаки плавание — это и есть жизнь", — прокомментировал видео один из подписчиков.

"Обычно мы отправляем ее в бассейн раз в неделю, особенно летом, иногда Zero плавает на пляже, если волны не слишком большие", — рассказала хозяйка собаки.

Личный аккаунт Instagram Zero имеет более тысячи публикаций с фотографиями и видео райской жизни собаки. У пятилетней корги Zero почти 50 тысяч подписчиков из разных стран мира.

 
 
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Хозяйка популярной собаки корги по кличке Zero выложила очередной умилительный пост в Instagram. Смотрите на видео, как пес грациозно плывет по бассейну.

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