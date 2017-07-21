Грациозный заплыв корги в бассейне за день посмотрели 170 тыс. человек

Видео появилось в социальной сети день назад и уже собрало более 170 тысяч просмотров. Заплыв корги по бассейну хозяйка Валери Янт снимала под водой на GoPro. На кадрах видно, как животное грациозно перебирает лапками.

То, что это пост умиления, подтверждают и сотни комментариев с восхищением.

"Похоже, для этой собаки плавание — это и есть жизнь", — прокомментировал видео один из подписчиков.

"Обычно мы отправляем ее в бассейн раз в неделю, особенно летом, иногда Zero плавает на пляже, если волны не слишком большие", — рассказала хозяйка собаки.

Личный аккаунт Instagram Zero имеет более тысячи публикаций с фотографиями и видео райской жизни собаки. У пятилетней корги Zero почти 50 тысяч подписчиков из разных стран мира.