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После землетрясения в Турции произошло 160 афтершоков
21.07.2017 21:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл – Sputnik. Более 150 афтершоков было зафиксировано после землетрясения, произошедшего на юго-западе Турции, сообщил в пятницу глава сейсмологического института страны Халюк Озенер.
© Sputnik Владимир Вяткин
Землетрясение в Эгейском море, магнитуда которого составила 6,6 балла,
"Зафиксировано 160 афтершоков с максимальной магнитудой 4,8 балла", – заявил Озенер в эфире канала NTV.
Как ранее сообщили Sputnik в МИД Беларуси, в результате землетрясения граждане Беларуси не пострадали – таких данных у белорусского внешнеполитического ведомства нет. Кроме того, в турагентствах проинформировали, что пока заявлений о смене направления от туристов, которые приобрели путевки в Турцию, не поступало.
Глава МВД Греции Никос Тоскас после посещения острова Кос заявил, что чартеры с туристами туда прибывают по обычному расписанию. Он также отметил, что больницы и гостиницы не были повреждены землетрясением, а ущерб нанесен только старым зданиям.
По последним данным, на острове Кос погибли два человека, еще 120 получили ранения, в Бодруме погибших нет, но в больницы доставили 80 человек.
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По последним данным, на острове Кос погибли два человека, еще 120 получили ранения, в Бодруме погибших нет, но в больницы доставили 80 человек.
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