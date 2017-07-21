Итоги недели: как украинцы в белорусских лесах кормились /

Пятница 21 июля ознаменовалась переговорами президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко и подписанием ряда экономических соглашений, которые наряду с другими событиями недели стали предметом обсуждения на радио Sputnik Беларусь.

Предстоящие учения "Запад 2017" и отношение к ним европейских партнеров, встречу президента Беларуси с главами дипломатических ведомств стран ОДКБ и другие события прокомментировал политический эксперт Александр Тиханский.

"Тенденция в экономических отношениях между Беларусью и Украиной, в сравнении положительная, но уровня 2013-го и 2014-го годов мы еще не достигли. По-прежнему существуют барьеры с поставками на Украину белорусского цемента, который дешевле и конкурентоспособнее украинского, по этому есть над чем работать", – констатировал эксперт.

О том, как украинцы приграничья "кормятся" в белорусских лесах, почему глава латвийского МИДа не боится "троянского коня" совместных, российско-белорусских учений, а также о тонкостях претензий на наследство Сальвадора Дали слушайте в "Итогах недели" с Александром Тиханским на радио Sputnik Беларусь.