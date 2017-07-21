ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Костюковичском районе через пять суток нашли 90-летнюю пенсионерку-грибницу

21.07.2017 16:12 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

21 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Костюковичском районе через пять суток нашли ушедшую за грибами 90-летнюю пенсионерку. Сейчас женщина находится в центральной районной больнице под контролем врачей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

С 16 июля сотрудники милиции из Костюковчиского РОВД и управления уголовного розыска УВД совместно со спасателями, добровольцами и родственниками пропавшей проводили ежедневные поисковые мероприятия по установлению местонахождения жительницы деревни Егоровка. В районе 10.00 утра она ушла из дома в лес за грибами и не вернулась, о чем правоохранителям сообщила ее 85-летняя сестра, проживающая в том же населенном пункте.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Костюковичского РОВД Александр Гончаров, найти потерявшуюся удалось благодаря бдительности и неравнодушному отношению пожилого жителя деревни Боровая, который утром заметил старушку на улице и позвонил по телефону 101. Получив информацию от спасателей, сотрудники милиции незамедлительно прибыли на место. Престарелая женщина была в сознании, хотя и обессилена. Ее напоили водой и передали медикам из бригады скорой помощи.

О том, как и чем питалась, сколько километров прошла пенсионерка, находясь в лесу пять суток, можно пока только догадываться. Расстояние от д.Егоровка до д.Боровая составляет около 10 км через густой лес и болото.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Костюковичском районе через пять суток нашли ушедшую за грибами 90-летнюю пенсионерку. Сейчас женщина находится в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Не обошлось без инцидентов: активистка Femen выскочила к Порошенко и Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика