В Костюковичском районе через пять суток нашли 90-летнюю пенсионерку-грибницу

21 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Костюковичском районе через пять суток нашли ушедшую за грибами 90-летнюю пенсионерку. Сейчас женщина находится в центральной районной больнице под контролем врачей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

С 16 июля сотрудники милиции из Костюковчиского РОВД и управления уголовного розыска УВД совместно со спасателями, добровольцами и родственниками пропавшей проводили ежедневные поисковые мероприятия по установлению местонахождения жительницы деревни Егоровка. В районе 10.00 утра она ушла из дома в лес за грибами и не вернулась, о чем правоохранителям сообщила ее 85-летняя сестра, проживающая в том же населенном пункте.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Костюковичского РОВД Александр Гончаров, найти потерявшуюся удалось благодаря бдительности и неравнодушному отношению пожилого жителя деревни Боровая, который утром заметил старушку на улице и позвонил по телефону 101. Получив информацию от спасателей, сотрудники милиции незамедлительно прибыли на место. Престарелая женщина была в сознании, хотя и обессилена. Ее напоили водой и передали медикам из бригады скорой помощи.

О том, как и чем питалась, сколько километров прошла пенсионерка, находясь в лесу пять суток, можно пока только догадываться. Расстояние от д.Егоровка до д.Боровая составляет около 10 км через густой лес и болото.-0-