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Белоруска покинула пьедестал во время награждения на юниорском ЧЕ: включили гимн другой страны
Торжественная церемония вручения наград призеркам соревнований в тройном прыжке у девушек на юниорском чемпионате Европы (U-20) по легкой атлетике в итальянском Гроссето завершилась скандалом, сообщает официальный сайт БФЛА.
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Не менее драматичной выдалась и церемония награждения спортсменки. Из-за технической ошибки в честь новой чемпионки заиграл гимн другой страны. Стоит заметить, что организаторы быстро поняли серьезность своей промашки и, предваряя уже подготовленный белорусской стороной протест, принесли извинения и предложили провести церемонию награждения повторно. Извинения были приняты, спортсменкам сегодня заново вручат награды.
Белорусска же при первых звуках «неправильного» гимна без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась подниматься туда даже под угрозой возможной дисквалификации. Санкций, понятное дело, не последовало.
— Поступок Скворцовой, безусловно, заслуживает, чтобы девушке еще раз вручили золотую медаль. За мужество и патриотизм. А в том, что нынешний титул станет далеко не последнем в ее карьере, сомневаться, похоже, не приходится, — отмечает пресс-служба БФЛА.
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Торжественная церемония вручения наград призеркам соревнований в тройном прыжке у девушек на юниорском чемпионате Европы (U-20) по легкой атлетике в итальянском...
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