Белоруска покинула пьедестал во время награждения на юниорском ЧЕ: включили гимн другой страны

Торжественная церемония вручения наград призеркам соревнований в тройном прыжке у девушек на юниорском чемпионате Европы (U-20) по легкой атлетике в итальянском Гроссето завершилась скандалом, сообщает официальный сайт БФЛА.

Как сообщалось , первое место в этом виде программы заняла белорусская спортсменка Виолетта Скворцова. Заняла триумфально. По ходу финала прыгунья дважды переписала свой личный рекорд, сначала повторив лучшее достижение мирового сезона (U-20) Марии Овчинниковой из Казахстана (13,94), а в пятой попытке добавив к нему еще сантиметр — 13,95, обновив национальный юношеский рекорд и возглавив мировой рейтинг. Самым же успешным для белоруски стал заключительный выход в сектор, в котором она улетела на впечатляющие 14,21. Сделать этот результат официальным новым рекордом страны среди девушек (U-20) помешал немного «не вписавшийся» в критерии регламента попутный ветер, однако соперницы, выступавшие при куда более существенных порывах, не смогли даже приблизиться к результату Скворцовой.

Не менее драматичной выдалась и церемония награждения спортсменки. Из-за технической ошибки в честь новой чемпионки заиграл гимн другой страны. Стоит заметить, что организаторы быстро поняли серьезность своей промашки и, предваряя уже подготовленный белорусской стороной протест, принесли извинения и предложили провести церемонию награждения повторно. Извинения были приняты, спортсменкам сегодня заново вручат награды.

Белорусска же при первых звуках «неправильного» гимна без каких-либо советов со стороны представителей сборной покинула верхнюю ступеньку пьедестала и отказалась подниматься туда даже под угрозой возможной дисквалификации. Санкций, понятное дело, не последовало.

— Поступок Скворцовой, безусловно, заслуживает, чтобы девушке еще раз вручили золотую медаль. За мужество и патриотизм. А в том, что нынешний титул станет далеко не последнем в ее карьере, сомневаться, похоже, не приходится, — отмечает пресс-служба БФЛА.