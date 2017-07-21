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Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта

22.07.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Куриные ножки, бедрышки, окорочка все давно готовят на огне, а вот новый продукт — мякоть куриного бедра, мы попробовали недавно. Оказалось — он идеально подходит для шашлыка! Ни тебе жирной кожицы, ни костей, да и кушать куриное мясо без кости куда удобнее, к тому же мякоть бедра не такая сухая, как куриная грудка. На гриле мякоть куриного бедра выходит очень нежной, готовится довольно быстро, не впитывает лишнюю соль и специи, а все, что не съели, можно использовать наутро для бутербродов.

Sputnik опробовал куриный шашлык в двух вариантах — с кислинкой и сладкий.

Мякоть бедра в лимонном маринаде

Нам понадобится:

  • Мякоть куриного бедра — 2 кг;
  • Лимон — 3 шт.;
  • Оливковое масло — 60 мл;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — 2 ч. л.;
  • Белый перец молотый по вкусу;
  • Свежий розмарин.
Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Набор продуктов для приготовления лимонного маринада

Сначала подготовим ингредиенты для маринада. Чистим и измельчаем чеснок, выдавливаем сок из лимонов, немного помнем иголки розмарина, чтобы быстрее отдал свой аромат и, конечно, измельчим перец.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Сначала подготовим ингредиенты для маринада

Складываем ингредиенты — перец, розмарин, чеснок — в глубокую миску, добавляем соль, хорошенько перемешаем. Соль перетрет чеснок и розмарин, и выделенный сок смешается в однородную массу.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Измельченные ингредиенты надо перемешать

В полученную массу постепенно вводим свежевыжатый лимонный сок, размешиваем до однородности, чтобы растворилась соль. Затем добавляем оливковое масло, снова тщательно размешиваем до однородного состояния. Маринад готов.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Маринад надо размешать до однородного состояния

Мякоть бедра моем, отрезаем лишнее и складываем в глубокую и широкую миску. Заливаем мясо маринадом, тщательно перемешиваем, чтобы куски мяса полностью покрылись маринадом, и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Кстати, мясо в этом маринаде можно хранить неделю, а если заморозить, то до 3 месяцев.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Мясо в лимонном соусе может храниться целую неделю, а в морозильнике до 3-х месяцев

Теперь приступим непосредственно к приготовлению шашлыка. Прокаливаем решетку на огне, смазываем ее растительным маслом и выкладываем мясо. Маринад с мяса убираем, иначе будет подгорать, а вот пару веточек розмарина на мясо положить можно для аромата.

Готовим шашлык, периодически переворачивая, до красивой румяной корочки.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Во время приготовления не забываем переворачивать шашлык, чтобы получилась красивая румяная корочка

Куриный шашлык в медово-горчичной заправке

Мясо в этом рецепте в итоге получается покрыто тонким слоем вкусной кремообразной медовой корочки, почти как в панировке. Итак…

Нам понадобится:

  • Мякоть куриного бедра — 1,5 кг;
  • Мед — 2-3 ст. л.;
  • Горчица — 2 ст. л.;
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Соль по вкусу;
  • Оливковое масло — 60 мл;
  • Перец по вкусу.
    Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
    © Sputnik / Людмила Янковская
    Ингредиенты для мяса в медово-горчичиной заправке

Чеснок измельчаем, выкладываем в глубокую миску. Добавляем туда горчицу, мед, соль, молотый перец, перемешиваем тщательно и добавляем оливковое масло. Снова тщательно перемешиваем, у нас получится густая кремообразная масса.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
После того, как все перемешали, должна получиться густая кремообразная масса

В глубокую и широкую миску или контейнер выкладываем мясо, заливаем его заправкой, тщательно размешиваем, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом, и отправляем в холодильник на несколько часов.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Маринад с сырого мяса не убираем, чтобы на мясе получилась плотная ароматная корочка

Выкладываем мясо на прокаленную и смазанную маслом решетку, маринад не убираем, чтобы получилась плотная ароматная корочка, и, постоянно переворачивая, жарим мясо до готовности.

Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
© Sputnik / Людмила Янковская
Мясо-гриль в медово-горчичном соусе
 
 
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