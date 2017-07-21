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Лайфхак лета: как удобно чистить и есть вареную кукурузу

22.07.2017 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Интернет-пользователь под ником alovesun выложил несколько фотографий, демонстрирующих, как легко есть вареную кукурузу, без проблем отрывая зернышки от початка. Его метод сводился к следующему. Целую кукурузу нужно разделить на несколько коротких кусочков. Затем выскрести один ряд зернышек. Потом следует приложить большой палец к ряду зерен, который соседствует с пустым, и просто надавить на слой.

Лайфхак лета: как удобно чистить и есть вареную кукурузу
© Sputnik / Людмила Янковская
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Таким образом можно получить ряд желтых зернышек в руке, при этом на основании плода не останется кусочков, как в случаях, когда приходится кукурузу грызть.

Популярный канал Buzzfeed проверил, действительно ли лайфхак работает, и снял иллюстративное видео, чтобы наглядно продемонстрировать метод японца.

Впрочем, не всем пользователям соцсетей пришелся такой способ поедания кукурузы по душе.

"Я не собираюсь делать ничего подобного, я почти 30 лет ем кукурузу привычным образом и ни разу не испытывал трудностей, какие показаны на видео", — написал пользователь Брэндон Кальдера в Facebook.

Тем не менее под записью японца в Twitter более 40 тысяч "лайков" и почти столько же перепостов.

 
 
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Пользователь Twitter из Японии придумал простой и удобный метод, как есть вареную кукурузу, а канал Buzzfeed снял соответствующий иллюстративный ролик. Смотрите на видео,...

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