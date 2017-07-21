Вы их помните? Как изменились герои любимых сериалов 1990-х и 2000-х

Сегодня смотреть сериалы не зазорно. Мы наслаждаемся великолепной графикой в «Игре престолов», мастерством лучших театральных актеров в «Шерлоке» и работой режиссеров большого кино, как, например, в сериале «Молодой папа». Но еще совсем недавно многочасовые шоу пренебрежительно называли «мыльными операми», а их просмотр считался уделом домохозяек.

В подборке выходного дня на LADY — любимые герои сериалов 1990-х и 2000-х.

Рабыня Изаура (1976−1988)



Фото: adme.ru

Твин Пикс (1990−1991, 2017-…)



Фото: Кино-Театр.ру, InTwin

Кофе с ароматом женщины (1993)





Секретные материалы (с 1993 -…)



Фото:Pikabu, PopCornNews

Тропиканка (1994)



Фото: s50.radikal.ru, Википедия

Комиссар Рекс (1994−2004)



Фото: www. kino-teatr.ru, baskino.co

Зена — королева воинов (1995−2001)



Фото:weburg.net, Ivona — bigmir.net

Во имя любви (1997−1998)



Фото: bestactor.ru, latinoparaiso.ru

Дикий ангел (1998−1999)



Фото: trendbrand.info, ivona.bigmir.net/

Земля любви (1999−2000)





Мятежный дух (2002−2003)





Вавилонская башня



Фото:zefirka.net

Клон (2001−2002)



Фото: klon-online.com

Бедная Настя (2003−2004)



Фото: кинотеатр. ру, paparazzi.ru

Не родись красивой (2005−2006)



Фото: kinoteatr.ru

Какие сериалы смотрели вы? Пишите в комментариях.