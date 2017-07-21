ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы их помните? Как изменились герои любимых сериалов 1990-х и 2000-х

22.07.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня смотреть сериалы не зазорно. Мы наслаждаемся великолепной графикой в «Игре престолов», мастерством лучших театральных актеров в «Шерлоке» и работой режиссеров большого кино, как, например, в сериале «Молодой папа». Но еще совсем недавно многочасовые шоу пренебрежительно называли «мыльными операми», а их просмотр считался уделом домохозяек.

В подборке выходного дня на LADY — любимые герои сериалов 1990-х и 2000-х.

Рабыня Изаура (1976−1988)


Фото: adme.ru

Твин Пикс (1990−1991, 2017-…)


Фото: Кино-Театр.ру, InTwin

Кофе с ароматом женщины (1993)


Секретные материалы (с 1993 -…)


Фото:Pikabu, PopCornNews

Тропиканка (1994)


Фото: s50.radikal.ru, Википедия

Комиссар Рекс (1994−2004)


Фото: www. kino-teatr.ru, baskino.co

Зена — королева воинов (1995−2001)


Фото:weburg.net, Ivona — bigmir.net

Во имя любви (1997−1998)


Фото: bestactor.ru, latinoparaiso.ru

Дикий ангел (1998−1999)


Фото: trendbrand.info, ivona.bigmir.net/

Земля любви (1999−2000)


Мятежный дух (2002−2003)


Вавилонская башня


Фото:zefirka.net

Клон (2001−2002)


Фото: klon-online.com

Бедная Настя (2003−2004)


Фото: кинотеатр. ру, paparazzi.ru

Не родись красивой (2005−2006)


Фото: kinoteatr.ru

Какие сериалы смотрели вы? Пишите в комментариях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Летние маринады для шашлыка из курицы: два лучших рецепта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика