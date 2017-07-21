|
Вы их помните? Как изменились герои любимых сериалов 1990-х и 2000-х
Сегодня смотреть сериалы не зазорно. Мы наслаждаемся великолепной графикой в «Игре престолов», мастерством лучших театральных актеров в «Шерлоке» и работой режиссеров большого кино, как, например, в сериале «Молодой папа». Но еще совсем недавно многочасовые шоу пренебрежительно называли «мыльными операми», а их просмотр считался уделом домохозяек.
В подборке выходного дня на LADY — любимые герои сериалов 1990-х и 2000-х.
Рабыня Изаура (1976−1988)
Твин Пикс (1990−1991, 2017-…)
Кофе с ароматом женщины (1993)
Секретные материалы (с 1993 -…)
Тропиканка (1994)
Комиссар Рекс (1994−2004)
Зена — королева воинов (1995−2001)
Во имя любви (1997−1998)
Дикий ангел (1998−1999)
Земля любви (1999−2000)
Мятежный дух (2002−2003)
Вавилонская башня
Клон (2001−2002)
Бедная Настя (2003−2004)
Не родись красивой (2005−2006)
Какие сериалы смотрели вы? Пишите в комментариях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жади, рабыня Изаура и комиссар Рекс.
|
Архив (Разное)
Комментарии