Длинный участок вдоль проспекта Дзержинского у метро "Петровщина" давно огорожен забором. Всю территорию за забором будет застраивать ОДО «Айрон» — компания, известная десятками успешно реализованных проектов. Участок застройщик купил в 2015 году на аукционе. Наконец проект готов, согласован с градостроительным советом и может быть анонсирован.





Жилая часть комплекса будет состоять из трех домов. Первый, переменной этажности (шесть секций по 17−22 этажа), будет строиться ближе к "МакДональдсу". Второй — 24-этажный из двух секций, — в центре застройки. Третий — аналогичный первому — ближе к улице Алибегова. В трех домах будет тысяча квартир.

Во всех домах первые этажи отданы под магазины и офисы — запланировано 9 тысяч квадратных метров встроенных помещений в двух уровнях.





Внешне фасады здания «вторят» фасадам четырех башен, которые возвела Московская инвестиционная компания. Так что застройка будет выглядеть целостно и органично.



Один из построенных домов-башен. Правее — площадка, где будет возводить жилой комплекс "Айрон", за ней — проспект Дзержинского. Фото: Анна Ефременко

Застройщик определенно не рассчитывает на изменения приоритетов потенциальных покупателей — квартиры будут «логичной», не избыточной площади. Однокомнатные — 40 квадратных метров, двухкомнатные — 58−60, трехкомнатные — 74 квадратных метра, 4-комнатные — от 92 до 115 «квадратов».

— Строительство первого дома должно начаться в первом квартале 2018 года, — рассказал директор ОДО «Айрон» Валерий Шамрило. — Для жителей комплекса, помимо «зеленых» дворов и детских площадок, будут предусмотрены велопарковки, а вот привычную для всех наземную парковку мы не планируем. Все дома будут частично выполнены вентилируемыми фасадами. Часть балконов запроектирована с панорамным остеклением. Для каждого подъезда мы предусмотрели индивидуальные стилистические решения, повторяться они не будут. Для нас это важно, поскольку с холла начинается характер дома.

— Вы попали под обязательство строить одно парковочное место на одну квартиру?

— На одну квартиру приходится больше чем одно парковочное место. Мы предусмотрели и это: во дворе спроектирован подземный паркинг, за пределами дворовых территорий — открытые стоянки, а в шаговой доступности, возле Беларусбанка — вместительный паркинг на 1300 машин. То есть запроектировано достаточное количество парковочных мест — и для квартир, и для помещений общественного назначения.

— Возле Беларусбанка маленький участок. Как там разместить 1300 машин?

— Будем строить вверх. Пока этот паркинг видится девятиэтажным.

— Это будет самый высотный паркинг в стране.

— Да, если будет такой рейтинг, мы точно займем первое место.

Сейчас застройщик достраивает последние очереди двух домов — по проспекту Дзержинского, 11 и 15. Четыре подъезда 15-го дома компания будет стараться ввести в эксплуатацию в 1-м квартале 2018 года, досрочно. В планах на ближайшие годы строительство еще 7 домов на Грушевке и трех в Курасовщине.

Нововиленская стартует в начале 2018-го

Следующим масштабным проектом компании станет застройка участка в районе улицы Нововиленской, в прибрежной полосе реки Свислочь, также приобретенного на аукционе .

— Для разработки общей концепции застройки жилого комплекса мы привлекали нескольких проектировщиков. Остановились на нетривиальном для минской городской среды решении в проектировании. Наша задача в этом году — пройти экспертизу проекта. А это значит, заложить основу реализации для выбранной концепции: разместить все жилые кварталы комплекса на территории участка с максимальным сохранением природного озеленения и ландшафта; учесть все необходимые коммуникации внутри кварталов и между ними; запланировать улицы и пешеходное сообщение; продумать наиболее бережный способ благоустройства береговой линии, разработать бренд жилого комплекса, — говорит Валерий Шамрило.

— Раньше вы развитием бренда квартала не занимались, у построенных жилых комплексов нет названий — только адреса. Но их и так неплохо раскупали: соотношение цены-места-качества покупателей устраивало.

— Мы раньше и застройкой жилых комплексов сразу на несколько кварталов не занимались, надо же когда-то начинать, — улыбается Валерий Михайлович. — Сегодня для нашей компании уже недостаточно предлагать просто качественное и «логичное» жилье, сегодня мы хотим транслировать определенный образ жизни, среду обитания, у которой есть своя история, стиль. А лучше бренда эту историю никто не расскажет. Современные тенденции и тренды — тому подтверждение. Каждый из нас сегодня проводит достаточно много времени рядом со своим местом жизни и проводил бы еще больше, будь чем заняться во дворе и на прилегающих территориях. В наших планах по Нововиленской не только возведение жилого массива на несколько тысяч квартир, но и формирование инфраструктуры для жителей квартала и их гостей, в развитии и продвижении культуры добрососедства. О большем пока говорить преждевременно.



Светлые квадраты — снесенные участки птицефабрики, за Свислочью ближе к проспекту — "Дримленд", Дворец Независимости, площадь Государственного флага. В верхнем левом углу — Дрозды. Яндекс.Карты.

Картинку — визуализацию проекта «Айрон» пока не показывает. Но уточняет: она не будет такой же, как у предыдущих потенциальных инвесторов. В частности, здесь не планируется усадебная застройка. Но малоэтажная будет точно.



Проект, который не будет реализован.