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Число работников в фермерских хозяйствах в Беларуси за 11 лет выросло почти на треть

22.07.2017 09:26 — Разное | Tut.by  
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Списочная численность работников фермерских хозяйств в среднем за прошлый год составила 9346 человек, сообщает Белстат. По сравнению с 2015 годом их число выросло на 146 человек. Для сравнения: в 2005 году в Беларуси в фермерских хозяйствах трудилось 6,3 тысячи человек.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

И если в 2005 году на одно фермерское хозяйство приходилось в среднем 2,8 работника, то в прошлом году — 3,7.

В прошлом году из 9346 работников фермерских хозяйство чуть больше 6 тысяч составили наемные специалисты, остальные — сами фермеры и их родственники. По сравнению с 2015 годом число наемных работников выросло больше чем на 170 человек.

Больше всего человек трудится в фермерских хозяйствах Брестской области — 2333 человек, дальше идет по этому показателю Минская область (2324 человек). По сравнению с 2015 годом эти регионы поменялись местами.

Меньше всего работников задействовано в фермерских хозяйствах Могилевской области — 1044 человек.

В прошлом году число занятых сократилось в фермерствах Витебской и Гомельской областей, во всех остальных регионах этот показатель вырос.

Больше всего работников занято в хозяйствах, которые заняты сельских хозяйством, охотой и лесным хозяйством, — 7432 человека.

 
 
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Списочная численность работников фермерских хозяйств в среднем за прошлый год составила 9346 человек, сообщает Белстат. По сравнению с 2015 годом их число выросло на...

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