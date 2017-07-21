Спортобзор: футбольные и автомобильные успехи белорусов

Уходящая неделя стала радостной для поклонников белорусского футбола, и, само собой, для спортсменов. После тревожной ничьи с ереванским "Алашкертом" на своем поле, в ответном матче в Ереване БАТЭ оправдала ожидания болельщиков. Несмотря на довольно напористый стиль ереванцев в начале матча, команда показала безупречный стиль, и со счетом 1:3 борисовчане прошли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Следующим их соперником станет пражская "Спарта". Матч обещает быть не из легких.
Порадовало и минское "Динамо", сыгравшее ответный матч с македонской командой "Работнички". На выезде дружины сыграли вничью. На минском стадионе "Трактор" минчане просто наголову разгромили македонцев 3:0. Следующим соперником команды Сергея Гуренко станет кипрский "АЕК", матч состоится 27 июля. А вот брестское "Динамо" огорчило своих поклонников на встрече с австрийским "Альтахом".
"Это был не тот футбол, которого ожидало более 10000 человек, пришедших на брестский стадион. Они пропустили три безответных мяча, причем первый был забит с середины поля", — сказал Костьян.
На ралли-рейде "Шелковый путь" три экипажа спортивной команды "МАЗ Спорт-Авто" вошли в топ-10 сильнейших команд. Это произошло впервые. Последний этап ралли, который должен был состоятся сегодня, был отменен из-за погодных условий и победители определились накануне. Напомним, что "Шелковый путь" традиционно рассматривается, как подготовка к легендарному ралли "Дакар".
В Минск возвращается большой хоккей — с 26 июля стартует "Кубок Минска", в котором примут участие команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это минское, рижское и московское "Динамо", ярославский "Локомотив", ханты-мансийская "Югра", и хозяйка соревнований, минская "Юность". Матчи пройдут с 26 по 29 июля на площадке "Чижовка-Арены", по два в день.
Спортобзор с Максимом Костьяном слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Долгожданные победы белорусских футболистов, удачное выступление команды "МАЗ Спорт-Авто" на ралли "Шелковый путь", и начало хоккейного сезона стали темой...
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