Спортобзор: футбольные и автомобильные успехи белорусов /

Уходящая неделя стала радостной для поклонников белорусского футбола, и, само собой, для спортсменов. После тревожной ничьи с ереванским "Алашкертом" на своем поле , в ответном матче в Ереване БАТЭ оправдала ожидания болельщиков. Несмотря на довольно напористый стиль ереванцев в начале матча, команда показала безупречный стиль, и со счетом 1:3 борисовчане прошли в третий раунд квалификации Лиги чемпионов . Следующим их соперником станет пражская "Спарта". Матч обещает быть не из легких.

Порадовало и минское "Динамо", сыгравшее ответный матч с македонской командой "Работнички". На выезде дружины сыграли вничью. На минском стадионе "Трактор" минчане просто наголову разгромили македонцев 3:0 . Следующим соперником команды Сергея Гуренко станет кипрский "АЕК" , матч состоится 27 июля. А вот брестское "Динамо" огорчило своих поклонников на встрече с австрийским "Альтахом" .

"Это был не тот футбол, которого ожидало более 10000 человек, пришедших на брестский стадион. Они пропустили три безответных мяча, причем первый был забит с середины поля", — сказал Костьян.

На ралли-рейде "Шелковый путь" три экипажа спортивной команды "МАЗ Спорт-Авто" вошли в топ-10 сильнейших команд . Это произошло впервые. Последний этап ралли, который должен был состоятся сегодня, был отменен из-за погодных условий и победители определились накануне. Напомним, что "Шелковый путь" традиционно рассматривается, как подготовка к легендарному ралли "Дакар".

В Минск возвращается большой хоккей — с 26 июля стартует "Кубок Минска", в котором примут участие команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) . Это минское, рижское и московское "Динамо", ярославский "Локомотив", ханты-мансийская "Югра", и хозяйка соревнований, минская "Юность". Матчи пройдут с 26 по 29 июля на площадке "Чижовка-Арены", по два в день.

Спортобзор с Максимом Костьяном слушайте на радио Sputnik Беларусь.