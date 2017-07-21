У сексуальности нет срока годности. Это точно знают модели, которых точно не назовешь «дамами пенсионного возраста».

Но фактически это так: ведь большинство из них ровесницы бикини, в котором они позируют для обложек глянца. Напоминаем: этому когда-то скандальному, а сегодня привычному пляжному наряду 71 год.

Думаем, со временем перестанет быть революцией и появление взрослых моделей в белье — ведь чем больше женщин, независимо от возраста и комплекции, чувствуют себя красивыми, тем лучше!

А пока берём пример с самых смелых.

Джеки О’Шонесси





Модельная карьера О’Шонесси началась за три года до ее шестидесятилетия: агент модного бренда заметил красивую леди с длинными седыми волосами в нью-йоркском ресторанчике. Джеки решила, что стать моделью в 60 — это забавно и интересно! И несмотря на то, что никогда не была в модельном бизнесе, согласилась. Громкая фотосессия в бикини для рекламы бельевого бренда состоялась, когда Джеки исполнилось 62 года.

Джиллиан Маклеод





В молодости Джиллиан не раз отказывалась от предложений попробовать себя в качестве модели. А в 53 года решила: почему бы и нет? И стала регулярно сниматься в рекламе. Ну, а в 60 лет она стала лицом новой рекламной кампании бренда H&M, появившись на фото в купальнике и абсолютно без макияжа.

Джулия Х. (The Burning Lotus)





Красавица из Техаса, известная под псевдонимом The Burning Lotus, не побоялась сняться в откровенной фотосессии в 56 лет. О своей цели она говорит так:

«Я просто вижу человеческое тело как удивительную машину с большим количеством движущихся частей. Общество ставит клеймо на то, что приемлемо, а что нет. А я хочу, чтобы люди не боялись стареть. Хочу дать счастливую надежду мужчинам и женщинам всех возрастов (от 18 до 80 лет), что возможно быть сексуальным до тех пор, пока вы владелец собственного тела», — говорит Джулия.

Ясмина Росси









Ясмина пробовала себя в модельном бизнесе в молодости, но быстро покинула подиум. А в 59 вернулась, чтобы стать одной из самых востребованных бикини-моделей.

По словам Ясмины, она любит готовить, обожает йогу и не пытается бороться с возрастом. «Мы не властны над возрастом или смертью, так что лучше получать радость от каждого дня», — говорит она в интервью.

Мари Хелвин





В 58 лет Мари Хелвин заявила: «Никто не имеет права утверждать, что точно знает, как должна выглядеть женщина за 50» — и снялась в рекламе провокационного белья Agent Provocateur. К слову, в рекламе бренда снимались до этого такие красотки, как сестры Моника и Пенелопа Крус.

Никола Гриффин





Никола решила стать моделью, когда дети выросли и пора было отправляться на заслуженную пенсию. Так, в 56 она появилась на обложке популярного журнала Sports Illustrated в белье. «Новая карьера — это новая глава моей жизни. Я нашла агента и уже не отступала от своей идеи. Своим примером я хочу показать не только то, что ты можешь стать моделью в любом возрасте и с любым размером, но еще и позитивный настрой в жизни», — призналась Гриффин.

Лорен Хаттон









В 73 года Лорен снялась в рекламной кампании линии белья Calvin Klein: в ролике она появляется вместе с известными актрисами разных возрастов, в том числе с Кирстен Данст, Рашидой Джонс и Натали Лав.

Татьяна Неклюдова









Татьяна Неклюдова из Питера, бабушка троих внуков и бывший старший инженер НИИ «Гипрорыбфлот», доказала, что и славянские женщины могут не хоронить себя после наступления пенсионного возраста. А в доказательство — снялась в рекламе нижнего белья петербургского бренда Petrushka.