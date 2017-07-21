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Бартошек и брестское "Динамо" завершили переговоры
Похоже, завершилась эпопея с назначением польского специаиста Мацея Бартошека главным тренером брестского «Динамо».
Как отмечает
— Переговоры с брестским «Динамо» завершены, — сказал Бартошек.
По информации издания
— Такие ситуации бывают, поэтому никаких претензий ни у кого нет. Я в Польше и внимательно рассматриваю варианты в польском чемпионате, — сказал Бартошек.
21 июля на пресс-конференции в Бресте стало известно, что нынешний рулевой Владимир Журавель продолжит руководить брестской командой. Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук также подтвердил факт переговоров с Бартошеком.
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Похоже, завершилась эпопея с назначением польского специаиста Мацея Бартошека главным тренером брестского "Динамо".
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