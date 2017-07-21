Похоже, завершилась эпопея с назначением польского специаиста Мацея Бартошека главным тренером брестского «Динамо».



Мацей Бартошек. Фото: pilkanozna.pl

Как отмечает Tribuna.com со ссылкой на твиттер журналиста портала Weszło.com Кшиштофа Становского, переговоры с брестским «Динамо» не увенчались успехом и завершены.

— Переговоры с брестским «Динамо» завершены, — сказал Бартошек.

По информации издания Przeglad sportowy , стороны не договорились по сумме контракта.

— Такие ситуации бывают, поэтому никаких претензий ни у кого нет. Я в Польше и внимательно рассматриваю варианты в польском чемпионате, — сказал Бартошек.

21 июля на пресс-конференции в Бресте стало известно, что нынешний рулевой Владимир Журавель продолжит руководить брестской командой. Спортивный директор «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук также подтвердил факт переговоров с Бартошеком.