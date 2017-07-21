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Европейский кубок по дзюдо стартовал в Минске

22.07.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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В минском Дворце спорта сегодня стартовал представительный турнир по дзюдо — Европейский кубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях участвуют более 400 дзюдоистов из 52 стран. Перед началом состязаний главный тренер сборной Беларуси Леонид Свирид сказал, что его подопечные провели тренировочные сборы в Японии, России и Испании, а заключительный этап подготовки прошел в спорткомплексе «Стайки».

На домашнем турнире Беларусь представят 47 атлетов во главе с лидером мирового рейтинга в весовой категории свыше 78 кг — Мариной Слуцкой. В заявку также включены все сильнейшие мастера, кроме Дмитрия Шершаня, он травмирован. Остальные лидеры в строю и намерены показать хорошие результаты.

В белорусскую столицу приехали многие известные дзюдоисты, которые проверят себя в борьбе с сильными соперниками в преддверии главного старта сезона — чемпионата мира, он пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.

Европейский кубок по дзюдо также станет репетицией для организаторов II Европейских игр, которые пройдут через два года в Минске. Соревнования состоятся в субботу и воскресенье, вход на трибуны свободный.

Расписание соревнований

22 июля

мужчины: 60, 66, 73 кг,

женщины: 48, 52, 57 кг;

10.00 — предварительные схватки, полуфиналы,

16.30 — церемония открытия,

17.00 — финалы.

23 июля

мужчины: 81, 90, 100, +100 кг,

женщины: 70, 78, +78 кг;

10.00 — предварительные схватки,

16.00 — финалы.

Организаторами соревнований являются Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, НОК и Белорусская федерация дзюдо.

 
Теги: Минск
 
 
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В минском Дворце спорта сегодня стартовал представительный турнир по дзюдо - Европейский кубок.

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