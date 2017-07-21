Знакомьтесь — Бастиан Фидер. Родился в Германии и сейчас живет в швейцарском Берне. По первому образованию он химик, однако еще 20 лет назад переучился на айтишника и до недавнего времени занимал должность архитектора программного обеспечения. И вдруг, как это бывает, работа надоела и мужчина выбрался в путь. Полмира Бастиан уже объездил на своем верном BMW R 100 GS Paris-Dakar. В Беларуси житель спокойной Швейцарии опасался всего: пограничников, людей, языкового барьера. Оказалось, не все так плохо.



Добравшись до Минска, Бастиан не только уделил время прогулкам по нашему городу, но и провел обслуживание своего железного коня

Бастиана нельзя назвать заядлым путешественником. За почти четверть века его почти такой же старый мотоцикл BMW R 100 GS Paris-Dakar намотал всего 130 тысяч км. Бастиан купил его новым в 1991 году. С тех пор временами отправляется на нем в поездки: например, в тур выходного дня или же рвануть в Скандинавию или Шотландию — это запросто.

— В Европе нет границ — езжай, куда хочешь. Однако дух странствий охватил меня лишь тогда, когда я выбрался за пределы «зоны комфорта». В Марокко я познакомился с совершенно другими людьми, культурой и условиями пребывания. И понял, что хочу еще! — рассказывает Бастиан.





Так Бастиан неожиданно для себя запланировал свое самое продолжительное путешествие и решил отправиться туда, куда европейцы обычно не ездят: на юго-восток Европы.

— Понимаешь, люди в Европе сейчас боятся выйти за порог своего дома. А такое путешествие, которое я затеял, — это вообще нечто из области фантастики, сопряженное с риском. У нас ходят неприятные слухи о людях и странах на востоке Европы. Но я хочу сформировать собственное мнение, познакомиться с другой культурой, пообщаться с людьми, которые фактически живут по соседству с нами, но нам совершенно не знакомы. Хочу посмотреть на все своими глазами, — решительно заявляет путешественник.

Спонтанный план путешествия

Очередное и самое продолжительное путешествие Бастиана носит слегка ироничное название «поездка всей моей жизни» и пролегает через нашу страну.





Бастиан хотел поколесить по балканским странам, тем более что по работе была запланирована поездка в столицу Албании — Тирану. Здесь ежегодно проходит конкурс для студентов-программистов. Бастиан сочиняет для них «софтверные» задания, которые учат находить решения и устранять проблемы.

Чтобы добраться до Албании, Бастиан выехал из швейцарского Берна, спустя пять дней зарулил в страну мечты Италию. Кстати, в Италии путешественник ночевал в палатке, чтобы сэкономить деньги на дорогу: говорит, ночлег в этой стране обойдется минимум в 70 евро. А вот за пределами широко известной туристической Европы все проще и дешевле.



В самом начале своего пути Бастиан ночевал в палатке. Так он чувствовал себя ближе к природе и смог сэкономить на отелях

Добравшись до итальянского города Бари, байкер сел на паром в Албанию. В ее столице Бастиан провел три дня и неожиданно поменял свои планы. Изначально он собирался поездить по Балканам, добраться до Словении и потом вернуться домой.

— Я вдруг решил, что не хочу так быстро все заканчивать. Ведь совсем рядом с Албанией не известные мне страны. А за ними другие. И я хочу изучить их получше, — так план Бастиана о большом путешествии созрел буквально в пути.



Бастиан не смог отказать себе в удовольствии промчать по Трансфагарашу (Румыния) — самому красивому горному серпантину в Европе

Взглянув на карту, Бастиан прикинул, что доедет до Таллина, оттуда ляжет на обратный курс и в сентябре вернется домой. Но планы снова изменились — Украина перешла на безвизовый режим с Европой, и Бастиан решил поехать еще и в эту страну. А тут уже и до Беларуси рукой подать.

— Я просто катаюсь и не ставлю своей целью побить какие-то рекорды расстояний и скорости. Вот смотри: на 52-й день своего путешествия я доехал до Минска, преодолев в общей сложности 8500 км. Я никуда не тороплюсь, посещаю достопримечательности, любуюсь пейзажами, общаюсь с людьми, — объяснил Бастиан.



Где-то в горах Албании

Из албанской столицы Бастиан выдвинулся на побережье Адриатического и Ионического морей, доехал до албанского курортного городка Саранда.

Оттуда направился в Македонию, пересек Болгарию. В Болгарии путешественник из Швейцарии подружился с хозяевами кемпинга для мотоциклистов. Они подсказали ему много интересных и живописных мест и настоятельно посоветовали там побывать, поэтому Бастиан задержался тут на неделю. В Молдове он повстречал энтузиаста, который организовал ему несколько экскурсий и теперь по возможности обучает его русскому языку по Skype.

— Планирую попутешествовать по России. Понимаю, что для этого нужны хотя бы базовые знания языка. Поэтому и учу потихоньку, — поясняет Бастиан.

Бастиан не просто путешествует и созерцает ландшафты, но и много общается, чтобы поближе познакомиться с людьми. Признается, что ищет приключения на свою голову.

— Я почти специально ставлю себя в затруднительные ситуации: начинаю искать заправку тогда, когда топливо в баке вот-вот закончится. Ищу незнакомца и пытаюсь объясняться с ним. Как? На языке жестов разумеется! Поймем ли мы друг друга? Укажет ли он дорогу туда, куда мне нужно доехать? Я никогда не знаю наперед… В этом, я считаю, и заключается романтика таких диких путешествий. Я понимаю, что отчасти это небезопасно и в действительно сложной ситуации мне может понадобиться серьезная помощь. Возможно, я рискую своим здоровьем. Но самое удивительное, что я нахожу выход и получаю помощь от совершенно не знакомых мне людей. Да, мы не говорим с ними на одном языке и живем за тысячи километров друг от друга. Однако нам как-то удается найти общий язык. И это удивительное открытие для меня! — восхищается своим новым опытом Бастиан.

— На своем пути я не сталкивался с проблемами и неприятностями. Все слухи, которые я слышал у себя дома, оказались неправдой. Везде я находил помощь и очень отзывчивых людей. Все охотно шли на контакт. Неприятных людей я не встречал, — делится своим открытием Бастиан. — Я думаю, в этом преимущество езды на мотоцикле: ты открыт людям, и они открыты тебе. Если заблудился или навигатор завел не туда, можно спросить дорогу у людей на обочине или в соседней машине.



Участок того самого шоссе R1107 в Македонии, на котором внезапно кончился асфальт

Бастиан рассказал, что единственная сложная и неприятная ситуация с ним приключилась в Македонии. Хорошая и относительно ровная дорога внезапно исчезла и превратилась в глубокую грязную колею. Длиной 80 км. Ему пришлось пробираться по ней буквально по колено в грязи на протяжении пяти часов. «Очень изматывающий был участок», — вспоминает Бастиан.





После Болгарии Бастиан направился в Румынию и Молдову. Из Молдовы снова вернулся в Румынию, чтобы еще раз взглянуть на Карпаты в северной части этой страны. Затем поехал в Украину в направлении погранперехода Верхний Теребежов — Городище.



Бастиан нигде не искал ровных дорог и легких путей. Любопытно, что навигатор не сопротивлялся его намерениям миновать нормальные дороги

«Вашей страны я боялся»

Визу в Беларусь путешественник получал буквально в дороге — в оформлении документов ему помог товарищ. Ехал в нашу страну с опаской: о Беларуси и ее суровых советских порядках ходит много слухов. Но самый большой страх был у Бастиана перед границей: ему рассказывали о длинных многочасовых очередях и дотошных пограничниках, которые «будут досматривать каждую вещь».



Граница внушала Бастиану тревогу: он боялся провести здесь много времени или столкнуться с неожиданными сложностями

— Я передал паспорт с визой, документы на мотоцикл и миграционную карточку в окошко. Там сразу обратили внимание на то, что я иностранец, из Германии, и потому, вероятно, не владею русским языком, — вспоминает байкер. — Но каково же было мое удивление, когда мне на помощь пришли два переводчика. Один переводил с немецкого, другой с английского, и мы втроем заполняли все необходимые формы. Мы делали дело и мило общались. Люди интересовались моим мотоциклом, и все с улыбкой говорили, что я принял глупое решение о путешествии в одиночку. Этот эпизод на границе оказался одним из самых ярких и позитивных в моем путешествии! Я прошел границу быстро, мои вещи бегло осмотрели и задали пару дежурных вопросов, например, о том, везу ли я с собой 10 тысяч долларов? И все!



Бастиан был удивлен дорогами Беларуси. И количеством красивых ярких церквей в нашей стране. «Как они поддерживают блеск куполов?» — изумляется путешественник из Швейцарии

В Минске Бастиан поселился у своего приятеля Константина. Тот, что помогал заполнить документы на визу в Беларусь и давал четкие указания, как пройти границу без проблем. Он же помог найти мотосервис для обслуживания мотоцикла.

— Что может быть лучше? Я в восторге и очень приятно удивлен! — восклицает Бастиан.

Беларусь поразила его широкими просторами, засеянными полями, лесами. Впечатляет аккуратность и уважение, с какой белорусы относятся к своей земле. Кроме того, по его мнению, в Беларуси лучшие на востоке Европы дороги.

— Почти как в Италии, да еще и бесплатные для мотоциклистов! — говорит он. — Главное, что не нужно пристально всматриваться в асфальт, пытаясь там разглядеть выбоины или песок на виражах. А такое со мной случалось в дороге. Вот, одна из спиц переднего колеса оказалась вырвана после попадания в «кратер» на шоссе в Украине. А вот латка в задней шине, оставленная гвоздем, «найденным» на дороге в Румынии, — Бастиан демонстрирует «травмы» своего железного коня.



Верный спутник Бастиана — прирожденный туристический эндуро и чистокровный «баварец» BMW R 100 GS Paris-Dakar

В Минске мотоциклист проходил плановое ТО для своего коня. Мотоцикл не новый, в этом году ему уже исполнилось 26 лет. Поэтому с немецкой точностью Бастиан каждые 10 тысяч километров «чистит коню гриву».



Покрышки — самый востребованный «расходник» мотоцикла-путешественника. Задняя шина была залатана после прокола в Румынии

— Не поверишь, здесь все «родное». Мотор, коробка, кардан, колесные ободы, обвес, электрика. Правда, после путешествий за пределами ровных европейских дорог пришлось поменять переднюю вилку и задний маятник (по сути — всю подвеску мотоцикла) на неоригинальные усиленные аналоги. Пружина в оригинальной передней вилке сломалась во время трехнедельного путешествия в Марокко, — вспоминает Бастиан.



Все ТО и ремонт мотоцикла Бастиан проводит самостоятельно. «Отдать на ремонт мотоцикл — это как доверить подругу незнакомцу. Никогда! Всё делаю сам», — улыбается он

Также его мотоцикл обзавелся усиленным передним тормозным диском: он крепче и с ним тормоза мощнее. Поэтому теперь штатный суппорт держится на вилке через переходник-адаптер.



Передний тормозной диск и амортизационная вилка заменены на усиленные и более выносливые аналоги

До Минска Бастиан доехал без существенных поломок. Успел потерять в пути одну из пластиковых накладок на правом боку и помять нештатный «багажник». В Минске настала пора провести плановое техническое обслуживание мотоцикла (интервал ТО — 10 тысяч км). Также Бастиан вычистил пыль и грязь из барабана заднего тормоза, разобрался со скрипом переднего тормоза и отрегулировал клапан в правом цилиндре.



Задняя подвеска тоже неоригинальная и более крепкая, чем штатная. На пружину натянут «чулок» из куска колесной камеры — он идеально защищает амортизатор от грязи

— Мотоцикл надежный, а потому я не вожу с собой много запчастей. У меня с собой лишь тросики акселератора и сцепления. Все остальное можно найти в пути. Например, в Болгарии пришлось поменять провод зажигания и свечной колпачок. Я без проблем нашел их, — рассказывает Бастиан.



Тщательные ТО, проведенные своими руками, позволили сохранить здоровье мотоциклу. Самые важные узлы — мотор и трансмиссия — в нем оригинальные

Бастинан провел в Минске три дня. За это время он успел посмотреть музей Великой Отечественной войны, Национальную библиотеку и познакомиться с людьми.

— Вашей страны я боялся, а теперь восхищаюсь!

После нашей страны байкер направился в Таллин по территории России, вдоль границы с Латвией. Оттуда начнется его путь домой. Бастиан проедет вдоль балтийского побережья до Калининграда, свернет в Польшу и направится в Швейцарию дорогами Чехии и Словакии.

— Возможно, и мой мотоцикл притягивает добрых и отзывчивых людей, с которыми можно легко общаться. Но во время своего длительного путешествия я понял, что на свете нет злых людей. Помощь придет всегда, главное — попросить.