Мирный и Нестор проиграли в полуфинале теннисного турнира в Хорватии

Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор проиграли в полуфинале парного разряда на турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за выход в финал белорусско-канадский тандем в упорной борьбе уступил аргентинскому дуэту Гильермо Дюран / Андерс Молтини — 5:7, 6:3, 6:10.

На турнире в Астане (призовой фонд — $ 125 тыс.) белорус Егор Герасимов в поединке за выход в финал сыграет сегодня с Алдином Шектичем из Боснии и Герцеговины.