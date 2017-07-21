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Мирный и Нестор проиграли в полуфинале теннисного турнира в Хорватии

22.07.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор проиграли в полуфинале парного разряда на турнире в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за выход в финал белорусско-канадский тандем в упорной борьбе уступил аргентинскому дуэту Гильермо Дюран / Андерс Молтини — 5:7, 6:3, 6:10.

На турнире в Астане (призовой фонд — $ 125 тыс.) белорус Егор Герасимов в поединке за выход в финал сыграет сегодня с Алдином Шектичем из Боснии и Герцеговины.

 
 
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Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор проиграли в полуфинале парного разряда на турнире в хорватском Умаге (призовой фонд - 482 тыс. евро).

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