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Видеофакт: "Кайман" и броневик VOLAT на показательных выступлениях
22.07.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Армейские автомобили проходили испытания на полукилометровой трассе, оборудованной различными препятствиями, включая "шахматку", многоступенчатый уступ и оборудованный капонир.
© Sputnik / Виктор Толочко
В показательных выступлениях принимали участие легкий капотный броневик МЗКТ-490100, который впервые был показан на выставке MILEX в Минске, а затем многие могли его увидеть на параде 3 июля. Бронеавтомобиль может перевозить до 10 человек личного состава и оборудован броней, соответствующей четвертому классу защиты.
Максимальная скорость автомобиля — 120 километров в час, длинные хода подвески обеспечивают мягкость передвижения по пересеченной местности. Бронеавтомобиль весной был принят на вооружение.
Также полосу препятствия преодолевал и броневик "Кайман", который уже принят на вооружение в белорусскую армию. Автомобиль обладает противоминной защитой, а лобовая броня у него сильнее, чем у БТР-80. В броневике установлена система кондиционирования, различные датчики позволяют контролировать все важные узлы автомобиля.
Также в показательных выступлениях приняли участие и другие новинки, созданные на Минском заводе колесных тягачей, и предназначенные для белорусской армии.
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