Армейские автомобили проходили испытания на полукилометровой трассе, оборудованной различными препятствиями, включая "шахматку", многоступенчатый уступ и оборудованный капонир.



© Sputnik / Виктор Толочко Видеофакт: танки в городе – детям радость

В показательных выступлениях принимали участие легкий капотный броневик МЗКТ-490100, который впервые был показан на выставке MILEX в Минске, а затем многие могли его увидеть на параде 3 июля. Бронеавтомобиль может перевозить до 10 человек личного состава и оборудован броней, соответствующей четвертому классу защиты.

Максимальная скорость автомобиля — 120 километров в час, длинные хода подвески обеспечивают мягкость передвижения по пересеченной местности. Бронеавтомобиль весной был принят на вооружение.

Также полосу препятствия преодолевал и броневик "Кайман", который уже принят на вооружение в белорусскую армию. Автомобиль обладает противоминной защитой, а лобовая броня у него сильнее, чем у БТР-80. В броневике установлена система кондиционирования, различные датчики позволяют контролировать все важные узлы автомобиля.

Также в показательных выступлениях приняли участие и другие новинки, созданные на Минском заводе колесных тягачей, и предназначенные для белорусской армии.