Хамам, сауна или русская баня: ищем пар по душе и сердцу

Если у вас нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, вы не страдаете повышенным артериальным давлением, то регулярное посещение парилки — отличный способ потренировать сосуды и снизить риск их простудных заболеваний, а заодно и сердца.

Что хорошего дает нам баня

Многочисленные исследования подтверждают — у тех, кто регулярно посещает парную, улучшается работа сердечной мышцы, снижается риск тромбообразования, практически не бывает депрессий. В итоговом зачете хороший и регулярный пар продлевает жизнь. Сейчас проводятся исследования насчет того, что регулярное воздействие высоких температур способно разрушать опухоли. Но проверять не советуем — это пока лишь предположение, еще не доказанное клиническими испытаниями.

Какой тип бани для чего полезен

Хамам. Отличная альтернатива для тех, кто не любит экстремально высоких температур русской или финской парных. В хамаме очень высокая влажность, зато нежное и не резкое тепло — максимальная температура здесь не поднимается выше 65°С. Такую процедуру можно принимать хоть несколько часов подряд. На востоке хамам — это своего рода клуб, где как мужчины, так и женщины могут проводить целый день.

Польза хамама неоспорима: медленное спокойное тепло расслабляет, поры кожи очищаются, улучшается кровообращение, ускоряется расщепление жировой ткани. Ну и в целом снимается стресс и успокаивается нервная система, снижается тонус мышц.

Хамам можно считать самым мягким видом банных процедур, но и к нему существуют противопоказания. В первую очередь — болезни сердца, котрые впрочем, являются противопоказаниями для всех банных процедур. Не стоит ходить в хамам с разными болезнями кожи — дерматозами, экземой, мокнутиями. Горячий воздух и высокая влажность только усугубят их состояние. Не посещать баню и тем, у кого есть грибковые заболевания кожи и ногтей — в такой среде они могут развиваться значительно быстрее, к тому же они очень заразны и отлично живут в теплой влажной среде.



© Pixabay Финскую сауну нередко ставят прямо на воде

Русская парная. Сеанс в русской бане сопоставим с хорошей физической тренировкой, а оздоровительный эффект даже куда выше. Впрочем, если попарились вы правильно. Температура в русской бане обычно выдерживается в пределах 60 — 75°C, что для бани не так и много — в финской сауне она может достигать 90 и даже 100°C, но там поддерживается сухой воздух, в то время как в русской парной он влажный. Традиционно на камни или печь выливают некоторое количество воды, иногда с добавками ароматических масел или отвары трав, что создает удивительную атмосферу в парной. Ну и невозможна русская баня, конечно, без веника. Если вы склонны к частым болезням дыхания, лучше использовать веник с добавлением полыни, крапивы, можжевельника или эвкалипта, при заболеваниях кожи лучше всего использовать дубовый веник. Ну и березовый, конечно, подходит для всех случаев жизни.

Основной эффект бани в том, что она тренирует сосуды, постепенно приучая их к перегрузкам как ходовым, так и термическим. Поэтому те, кто регулярно ходят в русскую баню, практически не болеют простудными заболеваниями.

Сильное потоотделение, которое вызывает баня, активирует окислительные процессы, усвоение белков, углеводов и жиров организмом происходит лучше и поэтому лишние килограммы уходят. При условии, что вы ходите в баню регулярно.

Среди противопоказаний к русской бане, как и к любым термическим процедурам — онкологические заболевания, опухоли, болезни кожи, сосудов и сердца.



© Sputnik Олег Ласточкин В русскую баню обязательно надо ходить с веником

Не стоит ходить в парную и после употребления алкоголя. Он сам по себе — большая нагрузка на сердце и сосуды, а в сочетании с парной может стать настоящей бедой.

И еще одно обязательное условие — после русской парной надо окунуться с головой в воду, лучше всего ледяную. Только тогда достигается настоящий профилактический эффект бани и тренируются сосуды.

Финская сауна. От классической русской бани отличается более высокой температурой — до 110°C, но жара переносится здесь легко, поскольку воздух в сауне всегда сухой. Человеческий организм достаточно легко переносит высокие температуры при низкой влажности воздуха. По причине очень горячего воздуха в сауне не исползают ни веников, ни скребков — разгон такой высокой температуры может оставить настоящие ожоги.

Как и остальные типы бань, финская сауна — отличный способ закаливания и очищения организма, через кожу он избавляется от шлаков и токсинов, да и в целом баня отлично поднимает настроение. К тому же сауна снимает напряжение нервной системы, в крови повышается уровень эритроцитов, котрые насыщают наш организм кислородом.

Не стоит находиться в финской сауне более 10 минут, а перед сеансом лучше выпить несколько стаканов воды — так вы избежите обезвоживания, а потоотделение в парной будет боле эффективным.