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Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью в Минске

22.07.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
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На чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске сегодня определятся призеры в женских состязаниях, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Татьяна Халдоба. Фото: БЕЛТА

Среди 36 финалисток за награды спорят и 3 белорусские спортсменки — Татьяна Халдоба (14-й результат в квалификации; 994 очка), Анастасия Прокопенко (19; 992) и Ольга Силкина (24; 991).

Лучший результат в квалификационных соревнованиях показала венгерская пятиборка Шаролта Ковач, набравшая в сумме 1009 очков.

В мужском финале, который пройдет в воскресенье, 23 июля, Беларусь представят 4 атлета: Николай Гаяновский (10; 1106), Илья Полозков (19; 1102), Павел Тихонов (25; 1101), Кирилл Касьяник (32; 1098).

Лучшим в в квалификации был россиянин Кирилл Беляков, у которого 1123 балла.

Пока в медальной копилке белорусов одна награда — бронза женской эстафеты, которую завоевали Екатерина Орел и Татьяна Халдоба. Первыми здесь были немки Лена Шенеборн и Анника Шлеу, второе место заняли российские спортсменки Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова.

В мужской эстафете белорусы Александр Повпе и Николай Гаяновский заняли шестое место. Золото завоевали чехи Ондрей Поливка и Мартин Билко, серебро у французов Александра Энрара и Симона Кассе, бронзовыми призерами стали братья Патрик и Марвин Доге из Германии.

Континентальное первенство завершится в понедельник, 24 июля, смешанной эстафетой.

Белорусская столица впервые принимает соревнования лучших мастеров современного пятиборья Старого Света. Более 120 спортсменов из 22 стран проводят свои состязания в бассейне БГУФК (плавание), на велодроме «Минск-Арены» (фехтование) и в олимпийском центре «Ратомка» (верховая езда, стрельба и лазер-ран).

 
Теги: Минск
 
 
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На чемпионате Европы по современному пятиборью в Минске сегодня определятся призеры в женских состязаниях.

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