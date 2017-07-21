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За что и в каких местах на трассе Белосток - Гродно чаще всего ловят водителей

22.07.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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На трассе Белосток — Гродно автомобилисты нередко получают штрафы от польской дорожной полиции. За что и в каких местах на этой дороге чаще всего ловят водителей, рассказал Euroby.info.

Польская полиция особенно активизируется к концу месяца, чтобы подправить статистику раскрываемости нарушений. Дорожная полиция Польши часто патрулирует по трассе на необозначенных машинах.

Ниже приведены места, где на дороге Белосток — Сокулка — Гродно можно нарваться на штраф:


Скриншот с google.pl

Место очень коварное: прерывистая и двойная сплошная линии разметки чередуются через несколько метров. Задерживают автомобилистов за пересечение двойной сплошной линии, за нарушение водитель заплатит штраф 200 злотых (106 рублей).

Как правило, полиция «стреляет» из-за кустов (с дороги инспекторов не видно) и ловит водителей на последнем отрезке разметки. Незнание польских законов и языковой барьер не позволяет белорусскому водителю доказать, что обогнал он как раз перед двойной сплошной. Затягивать разбирательство и оспаривать его в польском суде выйдет дороже по времени и деньгам, поэтому водители платят штраф.


Камера, фиксирующая превышение скорости, находится в низине. Если съезжать с возвышенности и вовремя не затормозить до необходимого предела, можно попасть на штраф.


Стационарная камера фотофиксации превышения скорости установлена при въезде в населенный пункт, так же как и в предыдущем месте — после спуска с возвышенности со стороны движения с границы.


Инспекторы из полицейской машины (иногда в гражданском исполнении) — фиксируют превышение скорости и пересечение двойной сплошной. Обычно патрульное авто стоит на обочине за несколько сотен метров до двухполосной раздельной полосы в сторону движения к Гродно.

Штрафы за превышение скорости в Польше

Разрешенная скорость движения по загородным дорогам в Польше — 90 км/ч, в жилой зоне — 50 км/ч.

Превышение скорости Штраф

6−10 км/ч

50 злотых (27 рублей)

11−20 км/ч

50 — 100 злотых (27−53 рубля)

21−30 км/ч

100 — 200 злотых (53−106 рублей)

31−40 км/ч

200 — 300 злотых (106−160 рублей)

41−50 км/ч

300 — 400 злотых (160−213 рублей)

от 51 км/ч

400 — 500 злотых (213−266 рублей)
 
Теги: Гродно
 
 
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Польская полиция особенно активизируется к концу месяца, чтобы подправить статистику раскрываемости нарушений. Дорожная полиция Польши часто патрулирует по...

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