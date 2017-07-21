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За что и в каких местах на трассе Белосток - Гродно чаще всего ловят водителей
На трассе Белосток — Гродно автомобилисты нередко получают штрафы от польской дорожной полиции. За что и в каких местах на этой дороге чаще всего ловят водителей, рассказал
Польская полиция особенно активизируется к концу месяца, чтобы подправить статистику раскрываемости нарушений. Дорожная полиция Польши часто патрулирует по трассе на необозначенных машинах.
Ниже приведены места, где на дороге Белосток — Сокулка — Гродно можно нарваться на штраф:
Место очень коварное: прерывистая и двойная сплошная линии разметки чередуются через несколько метров. Задерживают автомобилистов за пересечение двойной сплошной линии, за нарушение водитель заплатит штраф 200 злотых (106 рублей).
Как правило, полиция «стреляет» из-за кустов (с дороги инспекторов не видно) и ловит водителей на последнем отрезке разметки. Незнание польских законов и языковой барьер не позволяет белорусскому водителю доказать, что обогнал он как раз перед двойной сплошной. Затягивать разбирательство и оспаривать его в польском суде выйдет дороже по времени и деньгам, поэтому водители платят штраф.
Камера, фиксирующая превышение скорости, находится в низине. Если съезжать с возвышенности и вовремя не затормозить до необходимого предела, можно попасть на штраф.
Стационарная камера фотофиксации превышения скорости установлена при въезде в населенный пункт, так же как и в предыдущем месте — после спуска с возвышенности со стороны движения с границы.
Инспекторы из полицейской машины (иногда в гражданском исполнении) — фиксируют превышение скорости и пересечение двойной сплошной. Обычно патрульное авто стоит на обочине за несколько сотен метров до двухполосной раздельной полосы в сторону движения к Гродно.
Штрафы за превышение скорости в Польше
Разрешенная скорость движения по загородным дорогам в Польше — 90 км/ч, в жилой зоне — 50 км/ч.
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Польская полиция особенно активизируется к концу месяца, чтобы подправить статистику раскрываемости нарушений. Дорожная полиция Польши часто патрулирует по...
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