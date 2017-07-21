Видеофакт: рекордный прыжок обиженной на ЧЕ атлетки Скворцовой

На чемпионате, который проходил в итальянском городе Гросетто, Скворцова сумела показать результат 14,21 метра, что принесло ей золотую медаль.

Во время награждения победителей в тройном прыжке произошел казус: организаторы соревнований включили не тот гимн, и белоруска сошла с пьедестала. После этого белорусской команде принесли извинения и провели церемонию награждения повторно.

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