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Видеофакт: рекордный прыжок обиженной на ЧЕ атлетки Скворцовой
22.07.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь
На чемпионате, который проходил в итальянском городе Гросетто, Скворцова сумела показать результат 14,21 метра, что принесло ей золотую медаль.
Во время награждения победителей в тройном прыжке произошел казус: организаторы соревнований включили не тот гимн, и белоруска сошла с пьедестала. После этого белорусской команде принесли извинения и провели церемонию награждения повторно.
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