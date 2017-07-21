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Большой скандал в Германии: автопроизводителей подозревают в сговоре

22.07.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июл – Sputnik. Крупнейшие немецкие автопроизводители подозреваются в сговоре для согласования своих действий, сообщают СМИ Германии.

Большой скандал в Германии: автопроизводителей подозревают в сговоре
CC BY-SA 2.0 / Generativecontent Photographic / IMG_9698
Daimler отзывает в Европе более 3 млн дизельных машин

Речь идет о договоренности представителей "большой пятерки" немецкого автопрома – компаний Volkswagen, BMW, Porsche, Audi и Daimler – согласовывать свои действия. Начиная с 1990 года, представители концернов сообща выбирали технологии, распределяли зоны ответственности и даже согласовывали цены на автомобили. 

Издание Spiegel, которое первым рассказало о крупнейшем картельном сговоре, утверждает, за эти несколько десятилетий представители "большой пятерки" немецкого автопрома провели порядка 60 встреч и свели на нет возможную конкуренцию между компаниями. 

Журналисты Spiegel ссылаются на признательное письмо Volkswagen, адресованное антимонопольным властям. В нем руководство концерна допускает возможность действий, которые повлекли собой за отсутствие конкуренции на рынке. 

Концерн уже оказывался в центре скандала с дизельными авто. Прошлым летом его уличили в афере с устройствами, занижающими показатели СО2.

Другие автопроизводители пока хранят молчание, но при этом отзывают с рынка внушительные партии дизельных машин. В частности, совет директоров Daimler отозвал три миллиона дизельных машин, мотивировав необходимостью снизить содержание оксидов азота в выхлопе. А Audi объявила кампанию, которая предполагает сервисное обслуживание порядка 850 тысяч дизельных авто по всему миру.

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Теги: Минск
 
 
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Крупнейшие немецкие автопроизводители, по данным немецкой прессы, с начала 90-х согласовывали между собой все аспекты стоимости и производства запчастей для...

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