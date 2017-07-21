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Глава ЦРУ: Участие России против "Исламского государства" минимально

22.07.2017 14:04 — Разное | Ежедневник  
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Глава ЦРУ: Участие России против "Исламского государства" минимально

Россия не собирается покидать Сирию, а ее участие в войне против "Исламского государства" минимально.

Об этом заявил глава ЦРУ Майк Помпео на форуме по безопасности в Аспене, передает Русская служба BBC.

Помпео cообщил, что почти не увидел доказательств того, что Россия действительно преследует в Сирии задачу борьбы с боевиками ИГИЛ, а участие в войне с террористами он назвал "минимальным".

По мнению шефа ЦРУ, Россия стремится остаться в Сирии только потому, что ей нравится морской порт Тартус с выходом к Средиземноморью. Он считает, что Россию пока нельзя назвать союзником США в Сирии, но выразил надежду на то, что страны все же смогут объединиться в борьбе с терроризмом.

Помпео добавил, что ему трудно представить стабильную Сирию при президентстве Башара Асада. Он назвал Асада "марионеткой иранцев", которые, как он считает, прочно обосновались в Сирии.

Кроме того, глава ЦРУ в очередной раз заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США, и назвал отношения двух стран сложными.

"Я думаю, в них есть сложности, но в то же время есть и полезные для каждой из сторон моменты", - описал он отношения России и США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Помпео, назвал их вызывающими удивление. В ответ на слова главы ЦРУ о желании России получить незамерзающий порт в Средиземном море министр сказал, что читал о наличии у США десяти баз в Сирии.

"Получается, что господин Помпео хочет того же, что и мы в Сирии. Только в несколько раз больше", - заявил Лавров.

Он добавил, что всегда исходил из того, что в Сирии у России и США общие интересы, а именно борьба с группировками, которые признаны террористическими, и мирное урегулирование вооруженного конфликта в стране.

 
 
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Россия не собирается покидать Сирию, а ее участие в войне против "Исламского государства" минимально.

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