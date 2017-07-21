Более 600 большегрузов ждут очереди на выезд в Литву и Латвию

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Более 600 большегрузных автомобилей ожидают очереди на выезд из Беларуси на границе с Литвой и Латвией, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

По состоянию на 14:00 самая большая очередь наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой – здесь в очереди стоят 190 машин (в 12:00 их было 170).

Также в направлении Литвы ждут своей очереди в ПП "Привалки" более 130 фур, в ПП "Котловка" – 75, в ПП "Бенякони" – около 50.

Напряженная ситуация сохраняется и на белорусско-латвийском участке границы: в ПП "Урбаны" своей очереди на выезд ожидают порядка 120 большегрузов, в ПП "Григоровщина" – 50 фур.

Небольшая очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси – порядка 10 машин – на этих направлениях наблюдается лишь в "Урбанах".

На польском направлении, несмотря на ограничение движения в пункте пропуска "Брузги", практически без очередей проезжают и легковые, и грузовые машины.

Движение через пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в первой половине дня было ограничено из-за участников XXX Международной велогонки "Неман", которые двигаются по маршруту Белосток – Сокулка (Польша) – Гродно