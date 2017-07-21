ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 600 большегрузов ждут очереди на выезд в Литву и Латвию

22.07.2017 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Более 600 большегрузных автомобилей ожидают очереди на выезд из Беларуси на границе с Литвой и Латвией, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

Более 600 большегрузов ждут очереди на выезд в Литву и Латвию
Движение в "Брузгах" ограничат на 4 часа в субботу из-за велосипедистов

По состоянию на 14:00 самая большая очередь наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой – здесь в очереди стоят 190 машин (в 12:00 их было 170).

Также в направлении Литвы ждут своей очереди в ПП "Привалки" более 130 фур, в ПП "Котловка" – 75, в ПП "Бенякони" – около 50.

Напряженная ситуация сохраняется и на белорусско-латвийском участке границы: в ПП "Урбаны" своей очереди на выезд ожидают порядка 120 большегрузов, в ПП "Григоровщина" – 50 фур. 

Небольшая очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси – порядка 10 машин – на этих направлениях наблюдается лишь в "Урбанах". 

На польском направлении, несмотря на ограничение движения в пункте пропуска "Брузги", практически без очередей проезжают и легковые, и грузовые машины.

Движение через пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в первой половине дня было ограничено из-за участников XXX Международной велогонки "Неман", которые двигаются по маршруту Белосток – Сокулка (Польша) – Гродно

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На украинском и польском направлении, несмотря на ограничение движения в пункте пропуска "Брузги", свободно

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минспорта: поступок прыгуньи Скворцовой на ЧЕ – достойный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика