Минспорта: поступок прыгуньи Скворцовой на ЧЕ – достойный

Белорусска услышала неправильный гимн и покинула пьедестал /

Представительница Беларуси Виолетта Скворцова на Чемпионате Европы среди юниоров в итальянском Гроссето выиграла соревнование в тройном прыжке, установив новый рекорд Беларуси среди девушек с результатом 14 метров 21 сантиметр, но покинула пьедестал почета во время церемонии награждения из-за того, что организаторы перепутали гимн нашей страны.

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Sputnik попросил официального представителя Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимира Нестеровича прокомментировать поступок юной легкоатлетки и поделиться опытом подобных случаев.

"Виолетта Скворцова сориентировалась абсолютно правильно и поступок этот достойный, заслуживающий уважения. Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету", – сказал Нестерович.

О других, подобных случаях вы услышите в интервью Владимира Нестеровича на радио Sputnik Беларусь.

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