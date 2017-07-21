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Минспорта: поступок прыгуньи Скворцовой на ЧЕ – достойный

22.07.2017 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Представительница Беларуси Виолетта Скворцова на Чемпионате Европы среди юниоров в итальянском Гроссето выиграла соревнование в тройном прыжке, установив новый рекорд Беларуси среди девушек с результатом 14 метров 21 сантиметр, но покинула пьедестал почета во время церемонии награждения из-за того, что организаторы перепутали гимн нашей страны.

Минспорта: поступок прыгуньи Скворцовой на ЧЕ – достойный
© YouTube / НИКА СМАЙЛ
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Sputnik попросил официального представителя Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимира Нестеровича прокомментировать поступок юной легкоатлетки и поделиться опытом подобных случаев.

"Виолетта Скворцова сориентировалась абсолютно правильно и поступок этот достойный, заслуживающий уважения. Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету", – сказал Нестерович. 

О других, подобных случаях вы услышите в интервью Владимира Нестеровича на радио Sputnik Беларусь.

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Официальный представитель Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович прокомментировал радио Sputnik Беларусь принципиальный поступок белорусской...

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