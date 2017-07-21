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Массовый сезон сбора грибов начался в Беларуси
22.07.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл – Sputnik. Массовый сбор грибов начался в Беларуси – благоприятные условия для тихой охоты сложились практически во всех регионах Беларуси.
Неделю назад в республике прошли дожди, затем наконец наступило по-настоящему летнее тепло.
"Такая погода – наиболее благоприятна для роста грибов, хотя в текущем сезоне массовый сбор тех же подберезовиков и подосиновиков начался позже обычного", – рассказали специалисты.
Белорусы в социальных сетях активно делятся своими находками – сейчас в лесах встречаются и боровики, и лисички, и летние опята.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Белорусы в социальных сетях активно делятся своими находками – сейчас в лесах встречаются и боровики, и лисички, и летние опята.
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