Массовый сезон сбора грибов начался в Беларуси

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Массовый сбор грибов начался в Беларуси – благоприятные условия для тихой охоты сложились практически во всех регионах Беларуси.

Неделю назад в республике прошли дожди, затем наконец наступило по-настоящему летнее тепло.

"Такая погода – наиболее благоприятна для роста грибов, хотя в текущем сезоне массовый сбор тех же подберезовиков и подосиновиков начался позже обычного", – рассказали специалисты.

Белорусы в социальных сетях активно делятся своими находками – сейчас в лесах встречаются и боровики, и лисички, и летние опята.

Ну если на Мавра такие грибы растут, то в лесу подавно pic.twitter.com/bL6r2KWWIW — Dmitry Kuzmich (@kuzumichi) 21 июля 2017 г.

​

Как ранее сообщал Sputnik, 2016 год для любителей тихой охоты оказался урожайным : местами граждане заготавливали грибы в промышленных масштабах — был зафиксирован случай, как в Щучинском районе семья за день в лесу собрала более 200 килограммов боровиков и подосиновиков.

Смотрите актуальную инфографику Sputnik о том, как собирать и готовить грибы >>