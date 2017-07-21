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Солист "Песняров" Артур Михайлов был ранен, но остановил преступника
22.07.2017 15:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Солист Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артур Михайлов получил ножевое ранение в транспорте, но сумел остановить опасного пьяного хулигана и передать его в руки правоохранителей. Инцидент произошел в автобусе "Москва — Минск" в ночь с 10 на 11 июля.
О том, как это было и как сейчас чувствует себя Артур Михайлов, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов узнал у самого артиста.
"Пассажир в нетрезвом состоянии начал нападать на людей, хамить, кричать, буянить, а так как в автобусе находились женщины, двое пассажиров и я решили успокоить хулигана. Через некоторое время он исподтишка напал на меня с ножом и ранил мне лицо. Пришлось прижать его к стеклу автобуса и держать до тех пор, пока водитель не остановился у поста ДПС, где его "приняли" российские правоохранители", — сообщил Михайлов.
О том, возбуждено ли уголовное дело и где в настоящее время находится преступник, Михайлову доподлинно неизвестно.
Как сейчас чувствует себя солист "Песняров", вы можете услышать в интервью Артура Михайлова на радио Sputnik Беларусь.
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Солист Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артур Михайлов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем героическом поступке.
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