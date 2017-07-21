ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солист "Песняров" Артур Михайлов был ранен, но остановил преступника

22.07.2017 15:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Солист Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артур Михайлов получил ножевое ранение в транспорте, но сумел остановить опасного пьяного хулигана и передать его в руки правоохранителей. Инцидент произошел в автобусе "Москва — Минск" в ночь с 10 на 11 июля.

О том, как это было и как сейчас чувствует себя Артур Михайлов, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов узнал у самого артиста.

"Пассажир в нетрезвом состоянии начал нападать на людей, хамить, кричать, буянить, а так как в автобусе находились женщины, двое пассажиров и я решили успокоить хулигана. Через некоторое время он исподтишка напал на меня с ножом и ранил мне лицо. Пришлось прижать его к стеклу автобуса и держать до тех пор, пока водитель не остановился у поста ДПС, где его "приняли" российские правоохранители", — сообщил Михайлов.

О том, возбуждено ли уголовное дело и где в настоящее время находится преступник, Михайлову доподлинно неизвестно.

Как сейчас чувствует себя солист "Песняров", вы можете услышать в интервью Артура Михайлова на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солист Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артур Михайлов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем героическом поступке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Массовый сезон сбора грибов начался в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика