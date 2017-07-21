Синхронное плавание переименовали в артистическое

Синхронное плавание теперь будет называться артистическим. Такое решение принял конгресс Международной федерации плавания, сообщает ТАСС.



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Голосование прошло в субботу, 22 июля, на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — объяснил причину переименования исполнительный директор Международной федерации плавания Корнел Маркулеску.

Он не стал уточнять, проводила ли федерация специальное исследование на тему того, поможет ли изменение названия сделать этот вид спорта более популярным.

Ранее такую идею переименования выдвинул Международный олимпийский комитет в целях продвижения этого вида спорта. Синхронное плавание входит в программу летних Олимпиад с Игр-1984 года в Лос-Анджелесе.