Белорусам грех жаловаться на лето: в Петербурге – град и сугробы

МИНСК, 22 июл — Sputnik. В нескольких районах Санкт-Петербурга в субботу днем прошел сильный град, сообщают пользователи социальных сетей и сопровождают свои записи впечатляющими фотографиями.

На снимках видны улицы, покрытые льдом. Причем очевидцы утверждают, что падающие с неба кусочки льда были довольно большого размера, а на улице резко похолодало. Причем настолько, что, шутят пользователи, уже можно доставать пальто.