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Белорусам грех жаловаться на лето: в Петербурге – град и сугробы
22.07.2017 19:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл — Sputnik. В нескольких районах Санкт-Петербурга в субботу днем прошел сильный град, сообщают пользователи социальных сетей и сопровождают свои записи впечатляющими фотографиями.
На снимках видны улицы, покрытые льдом. Причем очевидцы утверждают, что падающие с неба кусочки льда были довольно большого размера, а на улице резко похолодало. Причем настолько, что, шутят пользователи, уже можно доставать пальто.
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