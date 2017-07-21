Полузащитник Дмитрий Бага вернулся в борисовский БАТЭ

В БАТЭ вернулся 27-летний полузащитник Дмитрий Бага. Он уже выступал за команду с 2007 по 2015 год, но потом уехал играть в афинский «Атромитос». Информация о подписании нового контракта появилась на официальном сайте клуба.



Дмитрий Бага. Фото: pressball.by

Слухи о возвращении полузащитника в борисовский клуб ходили давно, но официального подтверждения не было.

Полноценным игроком основного состава БАТЭ Дмитрий Бага стал в 2010-м. Он провел за команду 182 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач. Вместе с «желто-синими» семь раз становился чемпионом Беларуси.

Дмитрий Бага выступал за БАТЭ в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также он был в составе олимпийской сборной Беларуси на Играх-2012 в Лондоне.

По окончании успешного для БАТЭ сезона-2015, когда команда имела реальные шансы на выход из группы Лиги чемпионов, у Дмитрия возникло желание попробовать себя за рубежом. Сначала он заключил контракт с израильским «Хапоэлем», в составе которого провел более полутора десятков матчей. После завершения местного перебрался в Грецию. В «Атромитосе» Бага отыграл 29 поединков.