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Полузащитник Дмитрий Бага вернулся в борисовский БАТЭ
В БАТЭ вернулся 27-летний полузащитник Дмитрий Бага. Он уже выступал за команду с 2007 по 2015 год, но потом уехал играть в афинский «Атромитос». Информация о подписании нового контракта
Слухи о возвращении полузащитника в борисовский клуб ходили давно, но официального подтверждения не было.
Полноценным игроком основного состава БАТЭ Дмитрий Бага стал в 2010-м. Он провел за команду 182 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач. Вместе с «желто-синими» семь раз становился чемпионом Беларуси.
Дмитрий Бага выступал за БАТЭ в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также он был в составе олимпийской сборной Беларуси на Играх-2012 в Лондоне.
По окончании успешного для БАТЭ сезона-2015, когда команда имела реальные шансы на выход из группы Лиги чемпионов, у Дмитрия возникло желание попробовать себя за рубежом. Сначала он заключил контракт с израильским «Хапоэлем», в составе которого провел более полутора десятков матчей. После завершения местного перебрался в Грецию. В «Атромитосе» Бага отыграл 29 поединков.
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Полноценным игроком основного состава БАТЭ Дмитрий Бага стал в 2010-м. Он провел за команду 182 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач. Вместе с...
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