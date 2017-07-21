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С отсылкой к добру. YouTube запретит пользователям смотреть ролики про ИГИЛ

22.07.2017 20:08 — Разное | Tut.by  
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Вместо роликов про экстремизм и радикальное «Исламское государство» видео, которое рассказывает о том, как мир противостоит терроризму. YouTube начал тестировать функцию перенаправления пользователей с «плохого» контента, пишет techcrunch.com.


Фото: Reuters

Теперь, когда пользователи будут искать на YouTube ролики экстремистского содержания, сервис будет перенаправлять их на другие видео, которые рассказывают о противостоянии терроризму. Так называемые радикальные запросы будут отслеживать по ключевым словам.

«Сервис нацелен на потенциальную аудиторию ИГИЛ и помогает ей развенчать мифы о деятельности организации», — говорят авторы проекта.

Новый метод уже протестировали на 320 тысячах пользователях, которые специально искали видео про ИГИЛ последние восемь недель. Когда пользователи пытались открыть ролики экстремистского содержания, их перенаправляли на противоположные по содержанию документальные фильмы и журналистские репортажи.

Данный метод переадресации разработала компания Jigsaw. Он доступен в качестве открытого кода не только для YouTube, но и для других платформ и сервисов, которые хотят противостоять «цифровой пропаганде».

 
 
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Вместо роликов про экстремизм и радикальное "Исламское государство", видео, которое рассказывает о том, как мир противостоит терроризму. YouTube начал тестировать...

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