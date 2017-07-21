Определились три четвертьфиналиста Кубка Беларуси по футболу

22 июля состоялись три поединка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу. Путевки в четвертьфинал завоевали минские «Крумкачы», «Ислочь» и гродненский «Неман».

Все три встречи завершились с минимальным перевесом в 1 мяч, причем «Ислочь», уступая по ходу поединка, вырвала путевку в следующий раунд лишь в овертайме.

«Нафтан» — «Крумкачы» — 1:2

Голы: 0:1 — Иванов (65), 1:1 — Колесник (72), 1:2 — Богунов (89).

На 86-й минуте Иванов («Крумкачы») не реализовал пенальти (сэйв вратаря).

«Ислочь» — «Городея» — 2:1 (доп. время)

Голы: 0:1 — Дубаич (56), 1:1 — Слабашевич (61), 2:1 — Близнюк (115).

«Неман» (Гродно) — «Минск» — 1:0

Гол: 1:0 — Савицкий (10).

Еще четыре матча 1/8 финала Кубка Беларуси пройдут 23 июля.

«Динамо-Минск» — «Днепр»

Минск. Стадион «Трактор». 16.15.

«Витебск» — «Слуцк»

Витебск. Витебский ЦСК. 17.00.

«Динамо-Брест» — «Гомель»

Брест. ОСК «Брестский». 17.30.

«Шахтер» (Солигорск) — «Орша» (Д2)

Солигорск. Стадион «Строитель». 18.00.

Матч БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» перенесен.