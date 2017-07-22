Главный тренер «Минска» и бывший наставник национальной сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал поражение столичного клуба в матче 1/8 финала Кубка Беларуси от гродненского «Немана.

— Не совсем были готовы к этой игре. 4 человека уезжали в сборную, или сбродную. Как ее назвать еще. Моя ошибка, что я их отпустил. Оказались слабы, не готовы в первом тайме, а других людей у нас просто нету.

Не совсем укомплектован состав, отсюда наши беды. Дали Гродно легко забить первый гол, а затем уже потуги с нашей стороны были. Группа атаки молодая. Чович после травмы. Отсюда такое место в таблице, и вылет из кубка.

В Гродно футболисты мастеровитее и опытнее. Будем работать дальше, — сказал Кондратьев.

Вероятно, Георгий Кондратьев, говоря о «сбродной», имел в виду сборную клубов Беларуси, которая недавно заняла второе место на Кубке короля в Таиланде.

На Кубок короля Таиланда тренерский штаб во главе с рулевым национальной сборной Игорем Криушенко и наставником «молодежки» Людасом Румбутисом взял только игроков чемпионата Беларуси, причем в команду не вызывались футболисты команд, выступающих в еврокубках.