Юная белоруска прокомментировала уход с пьедестала во время награждения на юниорском ЧЕ

Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и покинувшая пьедестал во время церемонии награждения, когда заиграл гимн другой страны (Боснии и Герцеговины), в интервью официальному сайту БФЛА прокомментировала неловкую ситуацию.

На следующий день организаторы решили загладить конфуз, устроив повторное награждение медалисток в этой дисциплине. А оргкомитет принес извинения в связи со случившимся.



Виолетта Скворцова. Фото с сайта bfla.eu

Уже после повторного награждения, которое состоялось сегодня, 22 июля, юная чемпионка поделилась впечатлениями.

— Чувство патриотизма охватило меня очень сильно. Я пропела гимн. Мне было приятно, что в этот раз он все-таки прозвучал. Вчера же, когда эмоции мои еще не утихли, для меня было неожиданно услышать то, что услышала.

В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя.

Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны.

Видео: NEXTA

Понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю. Все-таки, мы столько сил тратим для этого мгновения. Для меня это очень важно. Я настраивалась. Очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны.

Считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью. Я бы хотела пожелать спортсменам, моим ровесникам и всем-всем любить свою страну, уважать то место, где мы родились, чтите историю!

Эту победу, во-первых, хотела бы посвятить своей маме, которая всегда поддерживает меня. И, конечно, тренеру — Владимиру Владимировичу Шагуну, так как это наша совместная работа. Считаю, что все мои заслуги в равной степени и его, — сказала спортсменка.

— Честно говоря, я сам был приятно удивлен. Не растерялась девочка, даже угрозы дисквалификации не испугалась. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем, — рассказал « Прессболу » глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

На юниорском ЧЕ в Гроссето в активе белорусских легкоатлетов уже 5 наград. Вслед за золотом Виолетты Скворцовой в тройном прыжке и серебром Александра Шимановича в метании молота 22 июля копилка пополнилась еще 3 наградами.

Максим Недосеков стал чемпионом в прыжках в высоту с результатом 2,33 м, в драматичной борьбе установив личный рекорд, национальный рекорд в категории U20, рекорд юниорских чемпионатов мира и лучший результат сезона в мире в возрастной категории U20! Результат Максима всего на 1 сантиметр ниже взрослого национального рекорда Беларуси, установленного 24 года назад Андреем Санковичем.



Максим Недосеков. Фото с сайта bfla.eu

Татьяна Шабанова завоевала серебро в беге на 3 000 м с препятствиями, установив национальный рекорд (10 минут, 3,32 секунды).



Татьяна Шабанова. Фото с сайта bfla.eu

Алексей Котковец стал серебряным медалистом в метании копья (76,91 м), установив личный рекорд.



Алексей Котковец. Фото с сайта bfla.eu