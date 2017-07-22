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Юная белоруска прокомментировала уход с пьедестала во время награждения на юниорском ЧЕ
Белоруска Виолетта Скворцова, 21 июля выигравшая в Италии юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и
На следующий день организаторы решили загладить конфуз, устроив повторное награждение медалисток в этой дисциплине. А оргкомитет принес извинения в связи со случившимся.
Уже после повторного награждения, которое состоялось сегодня, 22 июля, юная чемпионка поделилась впечатлениями.
— Чувство патриотизма охватило меня очень сильно. Я пропела гимн. Мне было приятно, что в этот раз он все-таки прозвучал. Вчера же, когда эмоции мои еще не утихли, для меня было неожиданно услышать то, что услышала.
В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя.
Со стороны организаторов — это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны.
Видео:
Понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю. Все-таки, мы столько сил тратим для этого мгновения. Для меня это очень важно. Я настраивалась. Очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны.
Считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью. Я бы хотела пожелать спортсменам, моим ровесникам и всем-всем любить свою страну, уважать то место, где мы родились, чтите историю!
Эту победу, во-первых, хотела бы посвятить своей маме, которая всегда поддерживает меня. И, конечно, тренеру — Владимиру Владимировичу Шагуну, так как это наша совместная работа. Считаю, что все мои заслуги в равной степени и его, — сказала спортсменка.
— Честно говоря, я сам был приятно удивлен. Не растерялась девочка, даже угрозы дисквалификации не испугалась. Это ведь поступок! Поступок юного человека со стержнем, — рассказал «
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Виолетта Скворцова, выигравшая юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в тройном прыжке и покинувшая пьедестал во время церемонии награждения,...
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