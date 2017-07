The Duke and Duchess are delighted to share a new official portrait of Prince George to mark HRH's 4th birthday tomorrow

Фото смеющегося принца Джорджа опубликовано к его дню рождения Фотограф, сделавший снимок, признался, что Джордж – очень счастливый малыш и фотографировать его было невероятно весело.