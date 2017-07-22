Фото смеющегося принца Джорджа опубликовано к его дню рождения

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Маленькому принцу в эту субботу исполнилось четыре года, по этому случаю в "Твиттере" Кенсингтонского дворца появился новый официальный портрет Джорджа.

Невероятно обаятельный принц запечатлен смеющимся. В заявлении дворца говорится, что родители мальчика, герцог и герцогиня Кембриджская, были рады поделиться снимком, который сделал королевский фотограф Крис Джексон.