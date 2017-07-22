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Эпатажные акции Femen мужчинам нравятся
22.07.2017 21:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину был "разбавлен" одиозным поступком представительницы Femen, которая в свойственной этому движению манере
"Украинские женщины подобных акций не понимают, как и выставления себя напоказ в различных политических целях, а вот мужчинам это нравится", — сказала Миролюб.
По мнению нашей собеседницы,
Наталия Миролюб сказала также, что белорусская модель является предметом зависти некоторых украинцев, так как все белорусы "при деле, при зарплатах и при своих интересах".
Интервью и забавный анекдот о жизни украинской собаки в нашей стране слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный украинский общественный деятель Наталия Миролюб рассказала радио Sputnik Беларусь об отношении украинцев к визиту белорусского лидера и демонстрациям Femen.
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